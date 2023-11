Puente se despide "emocionado" del Ayuntamiento donde le hubiese gustado seguir "un poquito más"

VALLADOLID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, se ha despedido este lunes "emocionado" de su puesto como concejal socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, ciudad de la que fue alcalde durante ocho años, tras otros ocho años en la oposición.

En una breve intervención al inicio del pleno ordinario, Óscar Puente ha confesado que le hubiese gustado haber podido seguir "un poquito más" como alcalde de Valladolid y ha asegurado que se "cambiaría muy a gusto" por el actual regidor, Jesús Julio Carnero, para poder seguir siendo el alcalde de su ciudad --"aunque él no lo crea" --ha bromeado-- ya que ser regidor era su "sueño" en política.

"Pero así es la vida y así es la democracia, me han degradado a ministro de Transportes, no está mal, no está mal", ha bromeado de nuevo Óscar Puente.

Asimismo, el edil saliente ha parafraseado una canción de Joaquín Sabina en la que dice que nunca debes volver al lugar donde fuiste feliz. "No sé si lo cumpliré pero, es probable, que estas sean mis últimas palabras como concejal en el Ayuntamiento de Valladolid", ha añadido en su reflexión en la que ha hablado sin guión "y desde el corazón" para lanzar dos mensajes, "gracias y suerte".

El exalcalde de Valladolid ha trasladado su agradecimiento a los ciudadanos que le dieron la confianza en su día para poder cumplir su "sueño" de ser alcalde de la ciudad del Pisuerga y a los trabajadores del Ayuntamiento, "una casa grandísima" y "una de las administraciones que mejor funciona de España", afirmación que ha asegurado realizar sin ningún tipo de apasionamiento.

También ha expresado su agradecimiento a los integrantes del PSOE, fundamentalmente a los militantes y a las bases socialistas ya que, según ha confesado el nuevo ministro, nunca tuvo "un gran apoyo" de la jerarquía del partido, "hasta ahora", ha matizado, cuando han "tirado" más de él.

Y en clave de partido, ha destacado la "calidad humana y política excepcional" de los integrantes del Grupo Municipal Socialista a los que ha pedido que hagan oposición "con rigor, con lealtad, con humor a veces, también, y con propuestas".

"Muchas gracias por la oportunidad de concedernos la posibilidad de decir unas palabras para despedirnos de este salón de plenos", ha agradecido Puente a Carnero desde el reconocimiento de que "no es habitual" que dos concejales salientes, en este caso los dos nuevos ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo, hayan podido intervenir en una sesión plenaria para decir adiós.

Finalmente, Puente ha deseado "mucha suerte" a quienes tienen la responsabilidad de gobernar Valladolid, "una tarea preciosa", ha reiterado, para la que ha deseado de nuevo "todo el acierto del mundo" para que la ciudad siga avanzando "desde otras ópticas y desde otros prismas", como han elegido los votantes, ha explicado.

"Hasta siempre", ha concluido el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible que ha explicado que ha asumido esta nueva responsabilidad en el Gobierno de la nación "con la misma honestidad y dedicación" que ha llevado a cabo en su ciudad a la que tratará de ayudar "en todo lo que pueda".

"Ojalá sea capaz de conseguir los objetivos que me he propuesto y que puedan ser equiparables a los que conseguí durante los años en los que trabajé por esta ciudad", ha concluido Puente en su última intervención en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid donde ha dejado oficialmente el acta como concejal. "Os deseo lo mejor, de verdad, y ya sabéis dónde me tenéis en el Gobierno de España. Para lo que necesitéis ahí estaré, estará mi puerta abierta a vuestra disposición, lo sabe el alcalde, los sabéis todos y todas", ha concluido.