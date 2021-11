Puente, a favor del pasaporte Covid: "No tiene sentido que vacunados corran riesgos por los que no han querido hacerlo"

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de que se exija el pasaporte Covid para acceder a interiores ya que, ha argumentado, no tiene sentido que los vacunados corran "riesgos" por aquellos que no han querido hacerlo.

En declaraciones recogidas por Europa Press, ha tildado de "positivo" que se pida en los locales "un certificado de vacunación" como se está haciendo en "muchos países" de Europa donde está "perfectamente implantado".

"Con más razón en España, teniendo en cuenta que es una parte de la población pequeña la que no está vacunada y no hay razones para no hacerlo. Lo que no tiene sentido es que las personas que han accedido a vacunarse corran riesgos por aquellos que no han querido hacerlo. Por tanto, me parece que es positivo y puede ayudar a contener la pandemia", ha apuntado.

Sobre el rechazo que la posible implantación de esta medida ha despertado en el sector hostelero, Puente cree que "no tiene mayor complicación". "Es poner una persona en la entrada y enseñar el certificado de vacunación que lo tenemos en nuestro móvil. Es una medida interesante con la que estoy de acuerdo", ha resumido.