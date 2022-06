Puente guarda "un silencio prudente" sobre el nuevo escudo del Valladolid y recalca que él está "para ayudar al club"

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha optado este lunes por guardar "un silencio prudente" sobre el rediseño del escudo del Real Valladolid Club de Fútbol y ha reflexionado que él considera que está "para ayudar al club y a la afición" y que si se pronunciara sobre el nuevo emblema cree que no ayudaría.

Así lo ha señalado Puente este lunes, tras conocer gracias a los periodistas que recogían sus declaraciones el diseño del nuevo escudo del Real Valladolid, pues ha explicado que venía de viaje y no lo ha podido ver de modo que se lo ha enseñado uno de los profesionales en el móvil.

El regidor ha considerado que no debería decir nada y prefiere "guardar un silencio prudente", al tiempo que ha añadido que él está "para ayudar al club y a la afición". "Probablemente ahora si me pronuncio, no ayudo", ha apostillado.