Puente pide a Igea que no le diga cómo tiene que cumplir la ley y apunta "que igual tiene que decírselo" a su presidente

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha respondido este jueves al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid no necesita "que nadie advierta de la exigencia de cumplir la ley", porque saben como hacerlo y ha apostillado que el miembro del Gobierno regional "igual sí que tiene que hacerlo con el presidente de la Junta", Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo ha señalado Puente este jueves en una grabación difundida por el Ayuntamiento de Valladolid a los medios de comunicación después de que el vicepresidente de la Junta haya respondido en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno a otras declaraciones en las que este miércoles el propio alcalde acusaba al Gobierno regional de amenazar a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de la legalidad a la hora de destinar ayudas a sectores que, en principio, son competencia regional.

El regidor vallisoletano ha aseverado que "sabemos cómo hacerlo", en relación al cumplimiento de la Ley por parte del equipo de Gobierno. "Sí podría decirle al vicepresidente de la Junta que si tiene que advertir a alguien de cumplir la ley igual tiene que hacerlo al presiente, porque en las ultimas horas hay noticias que ponen en cuestión el respeto por la ley por su parte", ha apostillado Óscar Puente.

Así, se refería a las informaciones sobre que la Audiencia Provincial de Salamanca ha reabierto las diligencias sobre un presunto delito de financiación ilegal que podría haber cometido el PP de dicha provincia durante el proceso de primarias que enfrentó al actual presidente del partido y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con el que fuera consejero regional y alcalde de León, Antonio Silván.

Puente ha recalcado a Igea que el mensaje sobre el cumplimiento de la Ley "tiene que mandarlo mucho mas cerca de la sede" del Gobierno regional "y no al Ayuntamiento de Valladolid", pues ha defendido que "nunca en cinco años" del Gobierno que el dirige, formado ahora por el PSOE y Toma la Palabra "se ha visto en ningún tipo de incumplimiento de legalidad ni escándalo judicial", algo a lo que, ha aseverado, "estaban acostumbrados los ciudadanos en tiempos pretéritos", cuando gobernaba el Partido Popular.

De hecho, ha incidido en que Igea debe estar "tranquilo" sobre el cumplimiento de la ley en el Ayuntamiento, porque el alcalde garantiza que tienen ya los informes que "avalan las decisiones" y ha recordado que "desde hace más de cinco años" el Gobierno municipal desarrolla políticas de apoyo al comercio, a la creación de empleo o a la hostelería, entre otros sectores.

Puente, en sus declaraciones ha realizado un relato propio de los "hechos" que llevan a estas declaraciones, y que comienzan por cuando la Junta anunció la suscripción de un posible futuro acuerdo con las distintas fuerzas políticas de las Cortes regionales "sin que se anuncie ningún tipo de contenido económico, ni cuanto dinero ni para qué".

Tampoco, ha afirmado el alcalde, se acordaron medidas de ayuda "al comercio, la hostelería, el turismo o la creación de empleo", con lo que ha inferido que "La Junta desde que comenzó la pandemia no ha puesto un céntimo de euro para ayudar a nadie". De hecho, ha apostillado que "no solo no ha puesto dinero" sino que "a los niños que tenía becados para el comedor en la Escuela Pública" ahora dependen de becas que aportan los ayuntamientos, según explica Puente.

Mientras tanto, ha recordado que el Ayuntamiento de Valladolid adoptó un acuerdo en el que participan 26 de los 27 concejales de los partidos PSOE, VTLP, Partido Popular y Ciudadanos, en el que pone sobre la mesa 28 millones de euros --procedentes de los remanentes presupuestarios de ejercicios anteriores-- para atender necesidades de las personas, familias y sectores económicos más necesitados.

Por su parte, reprocha que la Junta "no pone un céntimo, no colabora, no arrima el hombro y manda una carta en la que nos recuerda el marco legal", algo que a su juicio supone "una amenaza con que no debemos ayudar a sectores supuestamente de su competencia a los que la junta está dejando literalmente a su suerte".