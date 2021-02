Puente recuerda, ante el 8M, que en otras manifestaciones no hay "polémicas"

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado que no entiende "qué tiene de diferente" el Día de la Mujer con respecto a otras manifestaciones que se han celebrado en España en los últimos tiempos sin "polémicas", si bien ha matizado que se deberán desarrollar con las limitaciones oportunas porque "no son aconsejables las aglomeraciones".

Así lo ha señalado el regidor vallisoletano este viernes, en declaraciones recogidas por Europa Press, en las que ha recalcado que si se convocan manifestaciones el día 8 de marzo por el Día de la Mujer "tendrán que cumplir con la misma normativa" que por ejemplo la que han celebrado los hosteleros en Valladolid.

"No entiendo qué tiene el 8M de diferente respecto a otras manifestaciones que se convocan y no han tenido polémicas. No tiene por qué ser distinto ni ser una fecha con una especial consideración", ha subrayado el alcalde.

Para Puente, lo contrario sería "volver a incurrir en la queja" del colectivo feminista y de quienes defienden la igualdad, entre los que se incluye. "Parece que a la mujer se la sigue mirando de una manera discriminatoria respecto de otras cosas", ha incidido.

En cualquier caso, el regidor ha considerado que en este momento "no son aconsejables las aglomeraciones" y ha considerado que "en la mente" de los colectivos organizadores del 8M y de las instituciones está tener "la máxima prudencia" desarrollar las convocatorias "dentro de esas limitaciones que establece la pandemia".