Puente y Redondo piden "cambio" para acabar con "80 años de derecha y extrema derecha" y un Gobierno "chamuscado"

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSCyL, Ana Redondo, y el secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, han pedido el voto socialista el próximo 15 de marzo para acabar con "80 años de derecha y extrema derecha" en Castilla y León y poner fin a un Gobierno "chamuscado".

Los dos dirigentes han participado en Valladolid en la pegada de carteles con la que da inicio la campaña electoral de Castilla y León que culminará en el próximo 15 de marzo. Lo han hecho acompañados de la cabeza de lista a las Cortes Patricia Gómez Urbán y ante un centenar de afiliados y simpatizantes junto a la caseta electoral que el partido tiene en la Plaza Fuente Dorada.

Después de descubrir los carteles de la candidatura socialista, ha sido la también ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que se ha dirigido a los asistentes para apelar a iniciar la "campaña con fuerza" con el objetivo de lograr un "cambio" en la Comunidad y poner fin al "régimen chamuscado" del Partido Popular. "Creo que la democracia española y, por supuesto, la democracia en Castilla y León se merece un cambio", ha subrayado.

Durante su intervención, Redondo ha invitado a ir "con todo el poderío" hacia ese objetivo y con "la fuerza de la razón y la necesidad", al entender que se trata de una "campaña necesaria", tras "40 años de franquismo y otros 40 del PP" gobernando esta Comunidad.

Redondo ha asegurado que el PSCyL tiene "el mejor equipo" y "la mejor propuesta política" para dar "la sorpresa" y "poder dar el vuelco a Castilla y León". "Mirad, 200.000 ciudadanos han partido de Castilla y León en estos últimos años. Cada persona que sale de Castilla y León es una enmienda a la totalidad de las políticas del Partido Popular en esta tierra", ha incido.

Por último, ha alertado de un nuevo gobierno PP-Vox donde las políticas de igualdad serán "moneda de cambio". Una situación, ha recordado, que ya han padecido las mujeres que viven en una Comunidad que está "a la cola" del país en "legislación de igualdad". "Tiene la ley contra la violencia de género desde hace más de 10 años en un cajón. Somos la única comunidad autónoma de este país que no tiene una ley específica LGTBI. Y como eso tantas y tantas otras cosas. No podemos seguir perdiendo el tiempo", ha finalizado.

PUENTE Y LOS MODELOS

Óscar Puente, por su parte, ha retomado el argumento de los "80 años de gobierno de la extrema derecha y la derecha" en Castilla y León para ironizar que, tras todo este periodo, los problemas de la Comunidad son "culpa del sanchismo".

"Si hay algún problema en Castilla y León, ya sabéis... Si la gente se marcha; si somos una tierra cada vez más envejecida, con un saldo vegetativo terrible; si perdemos oportunidades; si nuestros pueblos se desertizan; si tenemos una enorme dispersión; si tenemos una sanidad muy deficiente, etc... es culpa del sanchismo, no de los 80 años de extrema derecha y derecha", ha espetado.

En este mismo tono ha hablado del candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, al recordar que va a estas elección con el objetivo de situar a la Comunidad en "el podio de las comunidades en las que mejor se vive". "Porque claro, no han tenido tiempo en 80 años para llevarnos ahí", ha zanjado.

En este contexto, ha valorado al candidato socialista, Carlos Martínez, del que ha dicho que conoce "al dedillo" Castilla y León y sus problemas y que ha generado "un problema al PP". "Como no saben cómo hincarle el diente buscan enfrentarse con otros. Uno de ellos es Pedro Sánchez, para variar, pero el otro en esta campaña soy yo. De hecho Mañueco dice que no se presenta contra Carlos Martínez, sino que se presenta contra mí y dice que realmente su modelo de gestión es el opuesto al mío", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras, ha contrapuesto esos dos modelos, el de la "ausencia" que, a su juicio, representa Mañueco y también el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y el suyo, "el de la dedicación y la presencia", momento en el que ha puesto como ejemplo su gestión en el Consistorio.

De ahí que, por último, haya apelado al voto de "castigo" para el PP de Valladolid por "no haber cumplido con sus promesas", como el soterramiento del ferrocarril o la construcción de un "mini Bernabéu".

Un voto que ah pedido para el PSOE de Valladolid que, en sus palabras, presenta una "estupenda candidatura", encabezada por Patricia Gómez Urbán, "una mujer valiente, que ha asumido una responsabilidad muy alta en las Cortes de Castilla y León".

NOS JUGAMOS MUCHO

La última en intervenir ha sido Gómez Urbán que ha comprometido encabezar "con orgullo" una candidatura para "volver a ganar las elecciones en Valladolid", una provincia, ha augurado, que será la que "más procuradores aporte para que a partir del 15 de marzo Carlos Martínez sea el próximo presidente de la Junta".

"Lo decían Óscar y Ana, qué importantes son estas elecciones. Nos jugamos mucho, nos lo jugamos todo. Nos jugamos nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, la industria, el empleo, que nuestros jóvenes no tengan que marcharse. Pero también nos jugamos nuestros derechos y libertades, los nuestros, los de las mujeres. Porque aquí en Castilla y León sabemos lo que significa que la ultraderecha gobierna en las instituciones. No nos lo tienen que venir a contar, lo hemos sufrido en nuestras propias carnes", ha señalado.

De ahí que sea, en sus palabras, "tan importante que el 15 de marzo llegue el cambio a esta tierra, que llegue por Castilla y León, pero que llegue también por Valladolid".

