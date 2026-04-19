Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja de España con 1,9 grados

Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 19 de abril de 2026.
Lista de las diez temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 19 de abril de 2026. - AEMET
Europa Press Castilla y León
Publicado: domingo, 19 abril 2026 10:25
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ÁVILA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto del Pico (Ávila) ha registrado la temperatura más baja de España en la mañana de este domingo, 19 de abril, al marcar 1,9 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

En segunda posición, Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada) ha anotado 3 grados, seguida de Cerler Cogulla (Huesca), Por Ainé (Lleida) y Navasfrías (Salamanca), que han marcado 4 grados.

Por su parte, Nerpio (Albacete) se ha situado en sexta posición con 4,3 grados, seguida de Beariz (Ourense), con 4,4 grados; Campisábalos (Guadalajara), con 4,7, y Cap de Vaquèira (Lleida) y Rascafría (Madrid), con 4,8 grados.

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