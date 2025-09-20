Puerto del Pico (Ávila) registra la temperatura más baja del país con 6,7°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, ha registrado en la madrugada de este sábado, 20 de septiembre, la temperatura más baja del país al haber registrado 6,7 grados, según la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, entre las diez provincias castellanoleonesas más frías de España se encuentran también la de Zamora, donde la estación de Sanabria ha registrado mínimas de hasta 8,7 grados.

En el ránkin también se encuentra la provincia de Salamanca, puesto que la estación de Navasfrías ha registrado una temperatura mínima de 9,3 grados.