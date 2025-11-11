El Purple Weekend se celebrará en Espacio Vías León del 5 al 8 de diciembre, una cita intergeneracional "imprescindible"

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado (segunda por la derecha), en la presentación del XXXVI Purple Weekend. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Espacio Vías, en León capital, acogerá entre los días 5 y 8 de diciembre el XXXVI Purple Weekend, el festival mod y sixtie que se asienta como una cita intergeneracional "imprescindible" para la ciudad y que en la presente edición contará con la participación de Nick Waterhouse, Drink The Sea, The Horrors, The Molotovs, Laurie Wright, The Spitfires y The Peawees.

La concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, ha destacado la importancia de este evento que se ha convertido ya en un "clásico" del puente de diciembre en León gracias a la calidad de las bandas participantes y a la programación cultural que lo acompaña.

"Es un festival que se ha convertido en una cita intergeneracional imprescindible para la ciudad", ha apuntado en la presentación del evento, que ha contado con la participación de Juan Dopico, presidente Centro León Gótico; Miguel Borraz, director Purple Weekend y Héctor César Lendoiro, representante de Más Galicia.

El cartel de la presente edición del festival incluye bandas nacionales e internacionales entre las que destacan Nick Waterhouse (USA), Drink The Sea, The Molotovs, Laurie Wright, The Spitfires, The Horrors y The Peawees, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los conciertos y sesiones DJ se complementarán con un programa cultural en el que se enmarcan la tradicional Scooter Run, el mercadillo vintage, de la feria del disco, la zona de exposiciones y habrá un día especial de puertas abiertas pensado para el público familiar que se celebrará el 8 de diciembre.

El Purple Weekend Estrella Galicia está organizado por el Ayuntamiento de León y Centro León Gótico, con la producción de Masgalicia y el patrocinio de Estrella Galicia. Los abonos y las entradas ya se encuentran a la venta en la página web del festival.