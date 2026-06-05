Quiñones y Arranz, premios Atila León 2026 de Ecologistas por propiciar "el mayor desastre ecosocial y ambiental"

Archivo - Un voluntario colabora en las tareas de extinción del fuego, en agosto de 2025, en Palacios de Compludo (León). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción de la provincia de León ha hecho pública la concesión de los premios Atila con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que este año ha otorgado ex aequo al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, por la gestión que propició el pasado verano "el mayor desastre ecosocial y ambiental" registrado hasta el momento en la provincia leonesa.

Los Premios Atila tienen por objetivo distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la crisis ecosocial y, en este caso, la gestión realizada por Suárez-Quiñones y Arranz ha sido considerada de manera unánime como "nefasta", al "propiciar" incendios que supusieron la muerte de cuatro personas y la pérdida del diez por ciento de toda la superficie forestal leonesa.

Ello afectó a especies amenazadas como el lobo, el oso o el urogallo, y a espacios de altísimo valor ecológico como los Montes Aquilanos, las sierras de La Cabrera, Alto Sil, Ancares o el Parque Nacional de los Picos de Europa, según ha informado a Europa Press en un comunicado Ecologistas en Acción de León.

La organización ecologista ha destacado en la concesión de este premio la "reincidencia" de los galardonados que, a pesar de los incendios ocurridos en 2022 en la Sierra de La Culebra (Zamora), donde perdieron la vida otras tres personas, "siguieron recortando y privatizando los operativos de extinción, en vez de poner en marcha planes preventivos eficientes".

Asimismo, Ecologistas ha concedido el galardón 'Ordas de Atila' a Suárez-Quiñones en reconocimiento a su trayectoria de once años al frente de la Consejería de Medio Ambiente. "Enumerar sus méritos sería interminable, solo la gestión negligente y continuada de los incendios forestales le acreditan como el peor consejero de Medio Ambiente en las cuatro décadas de existencia de la Junta de Castilla y León, y le hacen digno merecedor de este premio extraordinario", ha concretado.

PREMIO CABALLO DE ATILA

En cuanto al premio Caballo de Atila 2026, ha sido otorgado ex aequo al director general de Energía y Minas de la Junta, Alfonso Arroyo González y al jefe del servicio de Medio Ambiente de la Junta en León, Jesús Méndez Férnandez.

Alfonso Arroyo ha recibido la distinción por autorizar el aprovechamiento de aguas subterráneas potencialmente contaminadas por los incendios forestales de 2025, para el abastecimiento de la planta embotelladora que proyecta en Quintana y Congosto.

Por su parte, Jesús Méndez Férnandez ha sido galardonado por permitir la caza y la ganadería, a partir de los meses de abril y mayo de 2026, en los montes de la provincia de León quemados en agosto de 2025, "en contra de la Ley de Montes, que prohíbe durante cinco años los aprovechamientos ganaderos y cinegéticos en terrenos forestales calcinados para que sea posible su regeneración".

DISTINCIÓN A LA MEJOR CONDUCTA

En cuanto a la distinción a la mejor conducta, premiada con el galardón Ecologista 2026, ha recaído en los bomberos forestales de Castilla y León, que ponen en riesgo sus vidas para preservar el patrimonio natural del territorio y trabajan "en la precariedad, con sueldos miserables, sin contar con la formación y la equipación material necesarios y sin el reconocimiento de su estatus profesional".

Ecologistas en Acción ha expresado su solidaridad y apoyo a cuantas reivindicaciones y acciones de protesta realicen los bomberos forestales de Castilla y León, en el contexto de una comunidad autónoma gobernada por dirigentes que "maltratan al operativo" en la lucha contra los incendios forestales; políticos que "niegan el cambio climático y privatizan un servicio esencial que debería ser cien por cien público".