Quiñones avanza que la declaración del Parque Natural de Moncayo (Soria) será "uno de los primeros proyectos de ley"

En el centro, Quiñones visita las parcelas del desarrollo residencial en Ólvega (Soria) - JCYL

SORIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha avanzado que la declaración del Parque Natural de Moncayo, en la provincia de Soria, será "uno de los primeros proyectos de ley".

Así, ha señalado que será una de las primeras propuestas que se sometan a votación en las nuevas Cortes que surjan de las elecciones autonómicas, por lo que "podría ser una realidad en 2026".

El consejero, que ha firmado este miércoles el protocolo de desarrollo residencial de Ólvega, ha recordado que un Parque Natural "se decreta por ley" y previamente tiene que haber un decreto de ordenación de los Recursos Naturales en lo que "se trabaja en la actualidad.

En este sentido, una vez que se apruebe el decreto, se tramitará el proyecto de ley, "uno de los primeros que se someterán a votación en las nuevas Cortes".