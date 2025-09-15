Quiñones, sobre su dimisión: "Está hablado y he contestado 10 preguntas en las Cortes. Trabajo para mejorar"

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha replicado, sobre las peticiones de dimisión tras la crisis medioambiental provocada por los incendios de este verano, que es un tema "hablado y muy hablado ya en las Cortes" y que su labor es trabajar "con la mayor intensidad para mejorar".

"Está hablado y muy hablado ya en las Cortes. El presidente --en referencia a Alfonso Fernández Mañueco-- ha hecho una comparecencia, yo he contestado diez preguntas y mi labor ahora mismo es trabajar con la mayor intensidad para mejorar", ha argumentado a preguntas de los medios durante su visita a la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Geria (Valladolid).

El consejero recuperaba hoy su agenda pública tras los incendios de este verano, algo que ha achacado al "trabajo enorme" de gestión durante este tiempo en el "Cecopi", con gestiones "muy complejas que no se ven", además de la "puesta en marcha" del Plan de Medidas de Recuperación.

"Es decir, muchísimo trabajo interno que nos ha tenido a todos, a todo el equipo ocupado en eso que era el objetivo principal. Es una vuelta a la normalidad entre comillas, es decir, hay un trabajo vigente que realizar para, precisamente, poder obtener cuanto antes la mayor normalidad posible en las zonas afectadas. Por lo tanto, un trabajo interno muy relevante en el que hemos focalizado mi actuación y, por lo tanto, poco a poco vamos recuperando la ciudad normal paralela a ese trabajo tan intenso", ha continuado.

Sobre la manifestación del pasado sábado en Zamora, el consejero ha mostrado su respeto pero ha recordado que ya se ha abierto una "ronda de consultas y de reuniones" con sectores implicados. "De todo ello resultará el plan necesario para mejorar la prevención y las capacidades que tiene la Junta", ha apostillado para señalar al Gobierno para que se sume también a "esas mejoras" para "tener más capacidad ante estos eventos tan novedosos, tan complicados, tan complejos y tan difíciles de acometer". "Por lo tanto, se hará todo aquello que sea necesario para mejorar las capacidades", ha zanjado.

Sobre la depuradora que se ha inaugurado en Geria, el titular de Medio Ambiente ha explicado que la estación tiene una capacidad para depurar agua que equivale hasta "735 habitantes", lo que va a propiciar que instalaciones industriales o comerciales puedan asentar su actividad en la zona, tras una inversión de más de 700.000 euros financiados al 40 por ciento por la Junta "a fondo perdido", idéntico porcentaje que la Diputación de Valladolid y el resto por el Consistorio "a 25 años".

"Forma parte de ese programa de depuración de más de 1.500 depuradoras que estamos haciendo en Castilla y León y que tenemos ya ahora mismo 33 en operación y hay otras 352 que están en distintos trámites con una inversión importante de 265 millones", ha resumido.