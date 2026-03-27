Quiñones señala el funcionamiento "meritorio" del 112, que atendió un 1% menos de llamadas y un 5,6 más de incidentes

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directora general de Protección Civil, Irene Cortés, en la sala del 1-1-2 de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado el funcionamiento "meritorio" del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, que atendió en 2025 un total de 952.222 llamadas, un 1 por ciento menos, pero gestionó un 5,6 por ciento más de incidentes, con un total de 351.682.

Suárez-Quiñones, quien ha destacado la labor de los trabajadores del centro, ha hecho balance de la actividad del 112 el pasado año, en el que se atendió una media diaria de 2.610 llamadas, una cada 33 segundos, en un año en que aumentaron los siniestros viales y los incendios de todo tipo, mientras que se redujeron los rescates en montaña o los incidentes relacionados con nevadas.

Además, el ejercicio estuvo marcado por algunos hitos el apagón del 28 de abril, en el que tuvo que establecerse un Centro de Coordinación (Cecopi) y activar el Plan de Protección Civil (Plancal); los incendios del mes de agosto, con las situaciones complejas como los desalojos y otras actuaciones "delicadas"; la Vuelta Ciclista a España en su paso por la Comunidad y las protestas que supusieron un trabajo especial y las múltiples borrascas.

Así lo ha destacado el consejero, quien ha repasado las cifras de la actividad del 1-1-2 a lo largo de 2025, cuando dio aviso por 351.682 incidentes, 913 de media al día, con un incremento del 5,6 por ciento con respecto al año 2024. Un año más, las atenciones sanitarias en domicilio (105.405) y en la vía pública (44.227) son los motivos por los que más llamadas se atienden diariamente en el centro de emergencias.

Les siguen los accidentes de tráfico sin heridos, los avisos relacionados con ruidos y molestias y, en quinto lugar, los obstáculos en las calzadas.

Esos 351.682 incidentes trajeron consigo en 2025 el aviso a los organismos de emergencias en 554.938 ocasiones --hay emergencias que han de resolverse entre varios organismos--, de los cuales el 57,1 por ciento requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los cuerpos de Policía Local.

Le siguen los avisos a Emergencias Sanitarias de Sacyl, con el 33 por ciento y a los servicios de extinción de incendios y salvamento, con el 4,6 por ciento.

OTROS AVISOS

A los centros provinciales de mando y al autonómico de Medio Ambiente les correspondió el 3,7 por ciento, mientras que el uno por ciento de los avisos en 2025 fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Finalmente, el 0,6 por ciento de los avisos generados desde el 112 se dirigieron a empresas de servicios básicos, como son Adif o las suministradoras de energía o de telefonía.

Por provincias, Valladolid encabeza el número de incidentes registrados en 2025 en Castilla y León, con 72.086 casos, seguida de Burgos, con 64.630, y León, con 59.552.

A continuación se sitúa Salamanca, con 53.315 incidentes, mientras que Zamora alcanza los 23.728. Por detrás figuran Palencia, con 21.481; Ávila, con 20.739; y Segovia, con 19.961. Cierran la relación Soria, con 11.323 incidentes, y el apartado de otras comunidades autónomas, con 4.867.

En cuanto a los tipos de emergencias por los que el 1-1-2 recibió llamadas durante el año 2025, se registró un aumento del 8,5 por ciento en el número de accidentes de tráfico, que pasaron de los 23.414 del año 2024 a los 25.423 en el año 2025.

De ellos, 5.331 fueron con heridos y 463 con personas atrapadas. En 2025, se produjo un aumento del 18,4 por ciento en el número de incendios, hasta los 7.301, entre ellos 1.314 forestales, 881 en viviendas o 602 de vehículos.

ANIMALES MUERTOS

Destaca asimismo el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar.

Así, frente a los 757 incidentes por animales muertos en 2024, en el año 2025 se recibieron llamadas por un total de 985 incidentes, lo que representa un incremento del 30 por ciento.

En el lado contrario, cabe señalar una disminución en el número de rescates de montaña en la Comunidad, que pasaron de los 207 del año 2024 a los 188 en 2025, con una reducción del 9,7 por ciento. Las provincias de Ávila (64) y León (59) acumulan más del 50 por ciento de todos los rescates.

También los incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, como son las solicitudes de sal o de máquinas quitanieves o los avisos por vehículos retenidos por la nieve en vías de comunicación también se redujeron en 2025, en este caso un 45 por ciento, ya que supusieron 493 incidentes en comparación con los 716 de 2024.

El año 2025 comenzó con una llamada al 1-1-2 por un incendio de cultivo en Honrubia de la Cuesta (Segovia) y terminó con una llamada por un incidente sanitario en un domicilio de Mayorga (Valladolid) dos minutos antes de la medianoche.

ÉPOCAS CON MÁS ACTIVIDAD

El mes con más llamadas atendidas fue agosto, con 111.026, mientras que el de febrero, con 63.896, el que menos. También en agosto se sitúa el día con más llamadas atendidas, en concreto el viernes 15, con 4.228 llamadas.

De media, los viernes y los sábados son los días de la semana en que más llamadas se atendieron, pues entre ambos días se juntan el 30,2 por ciento de las llamadas semanales.

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos, mientras que el de gestión de la llamada --determinar cuál es la emergencia, dónde ocurre y avisar a los organismos-- se situó en un minuto y dieciséis segundos.

La sala del 112 Castilla y León dispone de gestores acreditados para atender llamadas en inglés, francés, alemán y portugués. Durante el año 2025, se atendió un total de 2.511 llamadas en esos idiomas, repartidas entre francés (942), ingles (760), portugués (750) y alemán (59).

Además, se atendieron otras 299 llamadas en otros idiomas, mediante traductor telefónico, como por ejemplo rumano, árabe, búlgaro, ruso, italiano, wolof, soninké, urdu o bambara.

La encuesta de satisfacción realizada entre personas que en 2025 contactaron con el 1-1-2 refleja que más del 98 por ciento de los encuestados mantienen un nivel alto de confianza en el servicio, que más del 99 por ciento están satisfechos con la rapidez con la que fueron atendidos; y finalmente, que el 99,69 por ciento de los encuestados consideró muy buena la atención recibida por parte del gestor de llamadas.

Además, ha recordado que el 1-1-2 tiene un programa de visitas al centro y de charlas de difusión para concienciar a los ciudadanos del uso responsable del teléfono de emergencias y explicar cómo se debe gestionar, realizar y atender una llamada de emergencias por el que han pasado casi 6.000 personas en el año 2025.