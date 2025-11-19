Quiñones sitúa la Ley de Dinamización Demográfica en la próxima legislatura con los resultados del informe de la OCDE

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, sitúa la Ley de Dinamización Demográfica en el "horizonte" de la próxima legislatura, en la que se tendrá ya los resultados del informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), lo que permitirá poner en marcha una norma "certera".

En declaraciones a los medios antes de presidir el Consejo de Dinamización Demográfica, Suárez-Quiñones ha señalado que esta ley, que ha llegado hasta consulta pública, exige "consenso" y la finalización del mencionado informe para ejecutarse, lo que sumado al actual contexto de final legislatura, supone que quede aplazada.

"El horizonte es que en la próxima legislatura el Gobierno, que esperemos que sea el de Alfonso Fernández Mañueco, siga con ese compromiso", ha aseverado, para precisar que entonces ya se habrán dado los resultados del informe de la OCDE que "permitirán una ley certera" que se sumará a la Ley de Blindaje de los Servicios Públicos, la que "más urgía" en la actual legislatura.

Sobre el citado informe, que se realiza tras haber sido Castilla y León junto a otras nueve regiones europeas, para formar parte del proyecto auspiciado por la UE con la colaboración de la OCDE denominado 'Ayudar a las regiones a adaptarse al cambio demográfico', el consejero ha incidido en que "detemrinará las dificultades, amenazas, oportunidades, retos y fortalezas" de la Comunidad para alcanzar el "objetivo de la retención y atracción de talento".

Este estudio ha sido uno de los "objetos de tratamiento" de la sesión del Consejo, en el que, asimismo, se han analizado las actuaciones y medidas contra la depoblación, un "reto de la sociedad" cuyos datos "van mejorando" por una "ganancia de población sostenida desde 2022" y una "aceleración en la recuperación que beneficia a todas las provincias", ha aseverado Suárez-Quiñones, para indicar que la Junta estará, asimismo, "atenta a las llamadas de atención sobre políticas" en la materia.

LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN, UNA "TENDENCIA" EN LA OCDE

En el Consejo ha participado la delegación de la OCDE, cuyo jefe de la División de Desarrollo Regional y Gobernanza Multinivel, José Enrique Garcilazo, quien ha advertido de que dentro de los países de la organización existe una "tendencia" al decrecimiento de población.

"Es un problema estructural, una megatendencia", ha apostillado, si bien ha precisado que España no se encuentra entre los países con esta tendencia a nivel nacional, aunque si se encuentra entre los 37 países de un total de 38 --la excepción es Grecia--, que se aboca a la "urbanización", entendida como el trasladado de las personas de las zonas rurales a las grandes ciudades.

De las regiones rurales cerca de las ciudades, el 47 por ciento está perdiendo población en los últimos 20 años y el 40 por ciento de las regiones rurales remotas también, ha agregado, para explicar que ante ello la OCDE trabaja con los gobiernos nacionales, regionales y locales con el objetivo de "afrontar" estas tendencias "a largo plazo".

En este sentido, ha ahondado que países como Japón y Corea desarrollan una visión de aquí a 40 o 50 años para ver "cómo pueden afrontar en términos de inversiones de hoy estas situaciones de mañana".

Por último, Garcilazo ha asegurado que en cuanto se dispongan de los resultados del informe, enmarcado en el Pilar II del Mecanismo de Impulso del Talento de la Comisión Europea, se darán a conocer.

MUNICIPALISMO

Por su parte, la presidenta de la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP), Ángeles Armisén, ha puesto en valor la celebración del Consejo como "órgano de participación" en el que se trasladan las propuestas del municipalismo de la Comunidad basadas en tres ejes, el mantenimiento de los servicios públicos, la coordinación con las entidades locales y el desarrollo de oportunidades económicas.

"Afrontar el reto demográfico es cosa de todos, como ha dicho el consejero, pero un órgano como este nos permite escuchar, también, evaluar y contar experiencias de éxito de cada uno de los que nos sentamos ahí y afrontar el futuro entre todos y en colaboración", ha apostillado, al tiempo que ha ensalzado a las administraciones municipales son "interlocutores muy válidos" para coordinar con la ciudadanía, la Junta y otras administraciones.