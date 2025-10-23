Quinto presunto 'narco' detenido en Valladolid en la operación 'Barrio'

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal, actuación enmarcada en la operación "Barrio" que se ha saldado con la detención de otras cuatro personas y el desmantelamiento de tres puntos de venta de sustancias en el barrio del 4 de Marzo el pasado mes de septiembre.

La operación, en una primera fase, se saldó entonces con la detención de cuatro personas, una mujer y tres varones, uno de los cuales ingreso en prisión. Así mismo, se intervinieron 60 gramos de heroína, 80 gramos de cocaína, 1.590 euros en efectivo, 150 comprimidos de Trankimazin y 130 comprimidos de Rivotril. El valor de las sustancias intervenidas hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de 19.064, 41 euros.

Los investigadores del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Policía Judicial estaban tras la pista de un quinto implicado al cual no localizaban, por lo que establecieron un dispositivo especial de vigilancia tendente a su localización y detención. El varón estaba encartado en la investigación policial como una de las personas que vendían papelinas de heroína y cocaína a terceros, y estaba integrado en la estructura de la organización criminal.

El dispositivo policial ha culminado con éxito en la tarde de este marte, 21 de octubre, cuando el hombre ha sido finalmente localizado y detenido por agentes de Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y otro delito de pertenencia a grupo criminal.

Con esta detención se considera desarticulada esta organización y finalizada la operación policial. El hombre ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.