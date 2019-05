Rajoy ve a Mañueco "en el mejor momento" para "conseguir mejorar" la gestión de Herrera, aunque "no va a ser fácil"

Publicado 19/05/2019 14:51:43 CET

LEÓN, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha asegurado este domingo en León que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se encuentra "en el mejor momento de su vida" para asumir el Gobierno de la Comunidad e "intentar mejorar la gestión" del actual jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, algo que "no va a ser fácil", pero que "va a conseguir".

Rajoy ha participado este domingo en un acto público celebrado ante más de 200 personas congregadas en la plaza de las Cortes Leonesas para arropar a Fernández Mañueco, y al candidato 'popular' a la Alcaldía, Antonio Silván, pero que ha contado también con la presencia del propio Juan Vicente Herrera.

Para el exmandatario, Fernández Mañueco es de los dirigentes "más importantes del PP", con "años" de trabajo en defensa de las ideas del partido, además de un "brillantísimo alcalde" en los más de siete años que ha estado al frente del Ayuntamiento de Salamanca.

El expresidente del Gobierno ha agradecido la "lealtad al PP" de simpatizantes y militantes, sobre lo que ha asegurado que "la lealtad dignifica a las personas", al tiempo que les ha agradecido también su "afecto y cariño".

"Yo he abandonado la política activa, pero no significa que no me importe lo que pasa en mi país y a los españoles, y dentro de ello a León, donde viví durante diez años y que me ha marcado para toda mi vida", ha comenzado su intervención Mariano Rajoy, quien se ha mostrado preocupado también por lo que le ocurra a su partido, al que ha dedicado "40 años" de su vida, y ha subrayado la importancia de las elecciones municipales, autonómicas y europeas del domingo 26. "Me importa España, me importa León y me importa mi partido", ha subrayado.

Rajoy ha pedido "mirar al futuro" tras lo ocurrido en los comicios generales del pasado 28 de abril y ha advertido de que las que vienen son unas elecciones "importantes" que afectan "de manera muy directa a la vida de la gente".

"Lo que sabemos hacer bien nosotros es abordar problemas y darles solución, y de eso se trata el domingo 26, lo hemos demostrado", ha defendido el expresidente, que ha apuntado que las del domingo son las elecciones "que más influyen en la calidad de vida de la gente".

"EFICACIA CONTRASTADA"

En este sentido, ha constatado la "diferencia" entre un gobierno del PP "u otra cosa distinta" a la hora de gestionar la sanidad o la educación, sobre lo cual ha elogiado la "capacidad" de los 'populares' y su "eficacia contrastada". "Lo demás son debates doctrinarios en los que nosotros no estamos", ha indicado.

También se ha referido Mariano Rajoy a la cita europea con las urnas para advertir de que aunque "parece que está muy lejos, pero León es Europa" y "cada vez hay más Europa", puesto que en su seno "cada vez se deciden más cosas que afectan al día a día", como la Política Agrícola Común (PAC), los tipos de interés, las becas Erasmus o la política comercial. "Tenemos que tomarlas en serio, esta semana es decisiva, el futuro comienza a escribirse el próximo 26 de mayo".

Para Rajoy, el PP cuenta con "los mejores de candidatos de lejos" y lo ha ejemplificado en el caso de Antonio Silván, de quien ha destacado su "trayectoria ejemplar" y al que se ha referido como un político "curtido, con experiencia, inteligente y que es persona", pues como ha dicho, "eso cuenta" y es "muy importante".

"Toño Silván es un excelente alcalde, no hay que cambiar. Si ha sido un magnífico alcalde, pues que lo siga siendo, es de sentido común", ha sentenciado.

"Estos candidatos no andan por libre, están dentro de una cosa que se llama PP", al que ha calificado como "el mayor partido de España y uno de los más importantes de Europa" dentro del Partido Popular Europeo, que a su vez es "el que más ha contribuido a la construcción europea".

Asimismo, ha defendido que el PP es el partido "que más se parece a Castilla y León" y "por eso ha ganado elección tras elección durante tantos años".

Posteriormente, Rajoy, Fernández Mañueco, Silván y Juan Vicente Herrera han dado un paseo por el centro de León acompañados de un nutrido grupo de gente que ha reclamado al expresidente para tomarse fotos con él. Durante el recorrido, la comitiva ha visitado la Feria del Libro y Mariano Rajoy se ha detenido en el expositor del Instituto Leonés de Cultura. Allí ha firmado también a favor de varis colectivos como Autónomos Unidos y la Asociación Leonesa de Enfermedades Raras.