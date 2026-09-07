La "rápida respuesta" permite la evolución "favorable" en un incendio en Riaza (Segovia)

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La "rápida respuesta" del operativo de extinción de incendios ha permitido que el incendio declarado en Riaza (Segovia) este lunes evolucione "favorablemente" hacia su estabilización, según ha informado la Junta de Castilla y León en su cuenta de la red social 'X' @naturalezacyl.

El incendio se ha iniciado a las 14.51 horas de este lunes por causas que se encuentran en investigación y según la información de la Junta contaba con gran potencial de propagación por la gran masa arbolada que rodea el foco, ráfagas de 35 kilómetros por hora y humedad relativa del 15 por ciento.

La "rápida respuesta del operativo", formado en torno a las 18.30 horas por 22 medios, entre ellos tres helicópteros o aeronaves, ha permitido que el incendio evolucione favorablemente hacia su estabilización.