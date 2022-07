Raquel Sánchez explicará por carta a Mañueco la postura del Ministerio respecto al rediseño del mapa de transporte

Barcones garantiza que se van a mantener todos los servicios y paradas del transporte de viajeros por carretera

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, enviará una carta al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la que le explicará la postura de su departamento respecto al rediseño del mapa concesional de transporte de pasajeros por carretera.

Así lo ha avanzado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha garantizado este miércoles que "se van a mantener todos los servicios y paradas del transporte de viajeros por carretera concesionados por el Gobierno de España" en relación con el rediseño del mapa concesional del transporte de viajeros regular por autobús.

Barcones ha presidido en Tordesillas (Valladolid) una Comisión de Asistencia a la Delegada en la que, además de los incendios forestales, se han abordado temas como el estudio del mapa concesional de autobuses, el Bono Cultural Joven o las nuevas transferencias de fondos de la Administración General del Estado a la Junta de Castilla y León para la modernización de la Formación Profesional o la dependencia.

Sobre el tema del rediseño del mapa concesional del transporte de viajeros regular por autobús, la delegada ha explicado, en un comunicado remitid a Europa Press, que en la jornada del martes tuvo una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la que lo dejó "meridianamente claro" que el Ejecutivo central "no va a suprimir ningún servicio de autobús, ninguna parada" y "mucho menos en una comunidad autónoma de las características de Castilla y León".

"Se está trabajando en el diseño del futuro mapa de concesiones de los servicios de autobús y se está realizando con las comunidades autónomas. Pero el objetivo es atender a más personas y prestar mejores servicios en calidad y tiempo de llegada", ha detallado.

Barcones ha indicado que "a la vista de que la Junta de Castilla y León está utilizando este tema como caballo de batalla política", la ministra va a enviar una carta al presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, para dejar clara la postura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. "Se puede decir más alto pero no más claro: no se van a suprimir servicios, no se van a suprimir paradas. En todo caso se mejorarán y ampliarán", ha recalcado.

Para todo ello se está trabajando en un proceso de rediseño conjunto con las comunidades autónomas para que el autobús pueda atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos. "Yo pediría un poco de lealtad institucional y de seriedad a la Junta de Castilla y León. Pediría que hicieran política, con mayúsculas, y no política partidista con la única intención de mermar la credibilidad del Gobierno de España y de confundir a la ciudadanía", ha reclamado.

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA FP

Barcones ha abordado también en la reunión la llegada de otros 27,6 millones de euros para Castilla y León del total de 81 millones que va a recibir para la modernización de la Formación Profesional, la creación de nuevas plazas en sus centros, la acreditación de competencias profesionales y la formación de los trabajadores, empleados y desempleados, de este ámbito, tal como ha recogido el martes el Boletín Oficial del Estado.

Otro asunto tratado ha sido el nuevo Bono Cultural Joven, del que en Castilla y León podrán beneficiarse 20.000 jóvenes entre los que se distribuirán 8.356.000 euros. En Valladolid, alcanzan la mayoría de edad este año más de 4.900 vallisoletanos entre los que se repartirán casi dos millones de euros.

Por otro lado se ha abordado también en esta Comisión de Asistencia a la Delegada temas de dependencia puesto que el Consejo de Ministros de ayer aprobó la distribución de 47 millones de euros a Castilla y León para la atención de personas en situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal.

Esta inversión se enmarca dentro de la distribución territorial de 483 millones de euros a las comunidades autónomas en materia de dependencia. De este modo, el Gobierno aprueba la mayor partida histórica en dependencia, que duplica prácticamente la inversión estatal en esta materia en apenas dos años y revierte los recortes de las legislaturas previas.

La reunión de la Comisión de Asistencia a la Delegada se ha celebrado en Tordesillas porque es la localidad de residencia del subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, quien este jueves, por razones obligadas de edad, se jubila.