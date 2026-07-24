Realojados los vecinos de San Pedro Castañero y Turienzo (León) tras la mejora del fuego de Castropodame

Incendio de Castropodame (León). - INFORCYL

LEÓN 24 Jul. (EUROPA PRESS) - La evolución favorable del incendio de Castropodame (León) permitió a última hora del día de ayer realojar a los vecinos que habían sido evacuados de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.

La Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 su situación y se desmovilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la zona.

El trabajo realizado en la jornada de ayer por los medios de tierra y aéreos fue "muy efectivo" e intenso, tras participar en las labores de extinción 125 personas y unos 35 medios aéreos y terrestres, según fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.

En estos momentos trabajan en el incendio tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre y tres bulldozer, entre otros medios, según los datos de la plataforma de la Junta Inforcyl recogidos por Europa Press.