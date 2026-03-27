Rechazado por segunda ver el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Segovia

Pleno del Ayuntamiento de Segovia. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Segovia ha rechazado este viernes el proyecto de presupuestos municipales para 2026, presentado por el equipo de gobierno, del PP, con el voto negativo de todos los partidos de la oposición, un total de 13 concejales, frente a los 12 'populares', lo que deja al equipo de gobierno sin su principal herramienta para gestionar la ciudad y los proyectos planteados para este año.

Los 12 concejales populares han votado a favor, pero los votos en contra del resto de grupos -PSOE, IU, Vox, Segovia en Marcha y Ciudadanos- han impedido su aprobación y es la segunda vez en este mandato que las cuentas municipales del alcalde José Mazarías no logran salir adelante.

El PP gobierna en minoría en el Ayuntamiento de Segovia y necesitaba sumar al menos un apoyo externo para alcanzar los 13 votos pero ni Ciudadanos ni Vox, los grupos con los que el equipo de gobierno había intentado negociar en otras ocasiones, han apoyado las cuentas para este año.

El resultado es que la ciudad entra en el mes de abril sin presupuesto aprobado, lo que limita la capacidad del Consistorio para desarrollar nuevos proyectos e inversiones.

El alcalde, José Mazarías, ha cerrado el debate con un reproche a los grupos de la oposición a los que ha acusado de "haber antepuesto los intereses partidistas a las necesidades de la ciudad". En su intervención, ha afirmado que los distintos portavoces habían sostenido su negativa en "líneas rojas, planteamientos ideológicos y excusas personalistas", sin entrar a debatir el contenido de las cuentas.

Mazarías ha asegurado que "para unos, la ideología está por encima de los segovianos; para otros, la dependencia les impide actuar en libertad, y alguien convierte el servicio público en algo personal", y ha concluido que la oposición había protagonizado "un ejercicio de incoherencia difícil de entender y más difícil de explicar".

Asimismo, el alcalde ha trasladado a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que el equipo de gobierno seguirá trabajando "con rigor, responsabilidad y determinación".

Por su parte, ña portavoz del grupo socialista, Clara Martín, ha rechazado ese relato y ha situado la responsabilidad del bloqueo en el propio alcalde. Según la exalcaldesa, "no es un bloqueo de la oposición, sino es unfracaso reiterado de un alcalde que ha decidido gobernar sin escuchar y sin acordar".

Asimismo, Clara Martín ha recordado que esta es la segunda vez que son rechazadas las cuentas en este mandato, y ha trazado un patrón donde ha descrito que ha habido "tres presupuestos del PP. Ninguno presentado en tiempo y forma. Dos veces rechazadas las cuentas municipales".

"Cuando algo se repite tantas veces, ya no es un error, es desgobierno", ha sentenciado la portavoz socialista, quien ha acusado al gobierno municipal de incrementar la presión fiscal "sin mejorar los servicios" y le ha reprochado que recaude más, "pero sin transformar la ciudad".

Desde Ciudadanos, su portavoz, Noemí Otero, también ha apuntado directamente al alcalde como responsable de la situación, aunque por razones distintas a las del PSOE. Otero ha explicado que su voto en contra no responde a una discrepancia ideológica ni al contenido de las cuentas, sino al incumplimiento del acuerdo firmado el año pasado, que en 2025 permitió la aprobación del presupuesto mediante la abstención de Ciudadanos.

Para Otero ha pesado "la falta de palabra del señor Mazarías" que ha llevado a que "hoy Segovia no tenga presupuestos", al tiempo que se ha referido a la "falta de confianza" y ha recordado que ya advirtió en octubre de 2025 que el cumplimiento de los compromisos adquiridos sería condición "imprescindible" para negociar las cuentas de 2026, y que el alcalde "no lo cumplió".

En términos similares de falta de confianza, desde el punto de vista político y personal, y de "inadecuación" del proyecto a los problemas reales de la ciudad se han expresado Izquierda Unida y Segovia en Marcha para votar en contra del proyecto presupuestario.

Más allá de este rechazo, el pleno ordinario de marzo ha sacado adelante el resto de asuntos del orden del día. Así, se ha aprobado una modificación presupuestaria de 60.000 euros destinada a financiar convenios con entidades como la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, la Junta de Cofradías y la Fundación Secretariado Gitano, con el respaldo de PP, PSOE, IU y Podemos.

También se ha aprobado la incorporación de remanentes por importe de 1.329.688,98 euros, con el voto favorable del PP y la abstención del resto de grupos, y como ha manifestado el concejal de Hacienda, José Luis Horcajo, una parte de esta cantidad se destinará al transporte urbano y a la mejora de la piscina de Revenga.

El pleno ha aprobado también la revisión del padrón municipal, que sitúa la población de Segovia en 53.398 habitantes a 1 de enero de 2026, confirmando la tendencia al alza registrada desde mayo de 2023.

En el apartado de mociones, han salido adelante la propuesta de VOX para la instalación de marquesinas en las paradas de autobús urbano, y la del PSOE para impulsar un proceso participativo previo a la reurbanización de la plaza de Fernán González, conocida como plaza de la Pirámide, en el barrio de San Millán.

En esta última, el PP ha aceptado una enmienda para que la participación vecinal no se limite a la información pública del proyecto, sino que incluya también reuniones y mesas de trabajo con los vecinos.