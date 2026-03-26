El recinto amurallado de Ávila acoge este Viernes la lectura del Vía Matris, el camino de la Virgen en soledad

ÁVILA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto amurallado de la capital abulense acogerá mañana, Viernes de Dolores, una de las procesiones más emotivas que durante nueve días se podrán ver por las calles de Ávila, la de 'Vía Matris'.

El desfile, organizado por la Cofradía del Cristo de los Afligidos, que alumbrarán los pasos del mismo nombre, partirá a las 20.45 horas de la iglesia de la Santa y durante el recorrido se realizarán las siete lecturas del Vía Matris, es decir, del camino que la Virgen recorrió en soledad durante la Pasión de su hijo Jesús.

Esta procesión partirá del convento de Santa Teresa, donde tendrá lugar la primera lectura, para seguir hasta la plaza de La Santa, donde tendrá lugar de la segunda a la séptima lectura, Madre Soledad, Plaza Corral de las Campanas, Los Cepedas, Plaza del Rastro, Caballeros, Plaza del Mercado Chico, Comuneros de Castilla, Vara del Rey, Tomás Luis de Victoria, Plaza Zurraquín, Plaza del Mercado Chico, Caballeros, Martín Carramolino, Iglesia de San Juan, Sancho Dávila, Plaza Corral de las Campanas, Madre Soledad, Plaza de la Santa, Basílica de Santa Teresa (finalizando el "Vía Matris" con el rezo de la Salve).

Al llegar el desfile a la iglesia de San Juan Bautista, será recibido por miembros de la Hermandad de la Esperanza e intervendrá interviene la Coral 'Amicus Meus'.