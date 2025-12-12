El Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca vuelve a acoger 'Navidiver', con 3 zonas nuevas de juegos

Presentación de Navidiver en Salamanca. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pabellón central del Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca acogerá del 20 de diciembre al 4 de enero el parque infantil 'Navidiver', una propuesta "atractiva y diferente a otras actividades de ocio para los más pequeños", como ha indicado el diputado de Deportes, Jesús María Ortiz, y que este año contará con tres zonas nuevas de juegos.

Organizada por la empresa Divertilandia, de los hermanos Manuel y José Santos, la feria 'Navidiver' volverá a ser "una alternativa a la familia a través de una gran variedad de actividades" como ha indicado Ortiz.

'Navidiver' abrirá todas las tardes, desde las 16.00 a las 21.00 horas, con excepción de los días 24 y 31 de diciembre.

Las entradas tienen un precio de 10 euros para los niños y de 4, para los adultos. Según ha apuntado José Santos durante la presentación de la actividad, en esta ocasión se han creado tres zonas nuevas de juegos.

Una es de temática nueva con juegos interactivos y simuladores, otra con casetas de ferias y juegos tradicionales como la pesca de patos o los aros y, por último, una zona de construcción. Como cada año, también se contará con juegos deportivos, atracciones hinchables, rampa seca, maquillaje de fantasía en días alternos, globoflexia y animación, atracciones mecánicas y de multiaventura y un Mega Wipe Run.

Estos nuevos espacios de juegos buscan reforzar que "todos los asistentes, de todas las edades, disfruten de Navidiver" como han indicado los organizadores. Tal y como ha añadido Jesús María Ortiz, desde Divertilandia se han repartido invitaciones en Ayuntamientos de la provincia, así como entre los participantes de la Carrera del Turrón organizada por la Diputación de Salamanca el próximo domingo 14 de diciembre.