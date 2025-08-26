El Recinto Ferial de Palencia acogerá 34 atracciones y 22 casetas en las Fiestas de San Antolín

PALENCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Recinto Ferial de Palencia acogerá un total de 56 puestos, 34 atracciones y 22 casetas, durante las Fiestas de San Antolín, que se celebrarán entre los días 28 de agosto y 7 de septiembre y donde los visitantes podrán disfrutar en horario de 17.30 horas a las 1.30 horas y en vísperas de festivos hasta las 3.00 horas.

Concretamente, en las 22 casetas habrá doce puestos de alimentación, como algodón dulce, hamburgueserías, churrerías o vino y otras diez serán de juegos, entre los que se encuentran el bingo o la tómbola, mientras que las atracciones, ocho serán para adultos y el resto irán destinadas al público infantil con hinchables, coches de choque o el tren de la bruja.

Asimismo, los días 28 de agosto y 3 de septiembre, Días del Niño, en horario de 17.30 a 19.30 horas, el ferial se convertirá en un "espacio sin ruido" para que puedan disfrutarlo las personas con hipersensibilidad auditiva.

Además, el espacio tendrá mayor presencia policial y un nuevo Punto Violeta de atención e información que se sumará a los que ya funcionan durante las fiestas en el parque de El Salón y en las Huertas del Obispo, lugares donde se celebran los conciertos y que además contará por primera vez con un equipo itinerante que recorrerá el recinto ferial para informar y atender a jóvenes y menores.