El rector de la USAL pide para Salamanca una cifra similar a la del proyecto de La Rioja en la enseñanza del español

SALAMANCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, ha pedido al Gobierno que "equipare" la aportación al Centro Internacional del Español de la institución académica con la cantidad que destinará el Valle de la Lengua en La Rioja.

Antes de la clausura de una jornada sobre 'iberofonía' en el centro salmantino, acompañado por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, Rivero ha señalado que, frente a proyectos de nueva creación, la USAL lleva "cien años" con los Cursos Internacionales para la enseñanza del idioma a extranjeros y se ha remontado cinco siglos atrás si se toma en consideración la primera gramática de Elio Antonio de Nebrija, en la USAL.

Por ello ha comparado los 2,5 millones de euros comprometidos con Salamanca en diciembre del pasado año 2022, que según sus palabras todavía no han sido remitidos, con los "entre 40 y 80 millones" para el Valle de la Lengua en La Rioja.

"Son dos millones y medio pero nosotros estamos solicitando que se equipare la subvención a la que está recibiendo el Gobierno de La Rioja para el proyecto Valle de la Lengua", ha apuntado.

"Yo he mantenido el mes pasado una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores en Madrid. Le he trasladado esta petición y espero que nos visite y que sea sensible porque, bueno, si el Gobierno de España quiere proyectar el español hacia el mundo, es una buena idea contar con la experiencia y las capacidades de Salamanca", ha concluido.