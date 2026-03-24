La rectora de la ULE presidirá MetaRed S España con el reto de reforzar el liderazgo universitario en sostenibilidad

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, en el III Encuentro Nacional de MetaRed S España, en la Universidad de Jaén. - CARLOS CID

LEÓN 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de León (ULE), Nuria González, ha sido nombrada presidenta de MetaRed S' para España, la red internacional que impulsa la sostenibilidad en las universidades a través de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (AGS), un cargo que asume con el reto de reforzar el liderazgo universitario en sostenibilidad.

El nombramiento se ha formalizado en el marco del III Encuentro Nacional de MetaRed S España, con el que González toma el relevo de José Luján, rector de la Universidad de Murcia, con el objetivo de fortalecer el papel de las universidades como agentes "clave" en la respuesta a los grandes desafíos globales.

"Este nombramiento refuerza la idea de que la sostenibilidad universitaria ya no es un horizonte, sino un proceso que exige decisiones, coherencia y resultados", ha recalcado y ha añadido que las universidades están llamadas a adaptarse y contribuir a orientar los cambios con la integración de la sostenibilidad en cada ámbito de su actividad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Para la rectora de la ULE este paso supone "una oportunidad" para continuar con el impulso de una red que transforme el conocimiento en acción y que contribuya a generar un impacto "real" en la sociedad, a través de un espacio de colaboración entre universidades, como es Metared S España, orientado al intercambio de experiencias y al desarrollo de iniciativas conjuntas con resultados medibles.

Precisamente, el foro, que se ha celebrado en la Universidad de Jaén, ha reunido durante dos días a responsables de sostenibilidad y responsabilidad social de universidades de toda España con el objetivo de avanzar en una agenda común alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En él se ha puesto de manifiesto que la transformación que persiguen las universidades no será el resultado de grandes declaraciones, sino de decisiones sostenidas en el tiempo y capaces de integrarse en la vida cotidiana de cada institución y de situar la sostenibilidad en el centro de la estrategia universitaria.

COOPERACIÓN

"A lo largo de estas jornadas hemos constatado que la cooperación entre universidades es nuestra mayor fortaleza. Solo construyendo comunidad y generando compromisos podremos transformar el conocimiento en acción y avanzar hacia una universidad más ética, sostenible y comprometida con la sociedad", ha subrayado la rectora de la ULE.

En el encuentro la Universidad de León ha recibido además un reconocimiento de MetaRed por su compromiso con la sostenibilidad universitaria y su contribución al impacto social, ambiental y de gobernanza. El galardón ha sido recogido por la directora de Sostenibilidad de la ULE, Rebeca Martínez, y pone en valor el trabajo desarrollado por toda la comunidad universitaria.

Con esta nueva responsabilidad la Universidad de León consolida su posicionamiento en el impulso de políticas universitarias orientadas a integrar los principios ambientales, sociales y de gobernanza en la actividad académica, la investigación, la gestión y la relación con la sociedad.

'MetaRed S' es una iniciativa impulsada por Fundación Universia y respaldada en España por CRUE Universidades Españolas que tiene como objetivo integrar de forma efectiva la sostenibilidad en la vida universitaria, mediante la promoción de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo de campus comprometidos con los ODS. Es una de las tres áreas de la red colaborativa MetaRed, junto con MetaRed TIC, que aborda la transformación digital, y MetaRed X, emprendimiento.