Recuperan casi una tonelada de cable de cobre robado cuando se transportaba por la A-1 a su paso por Burgos

BURGOS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han recuperado cerca de una tonelada de cable de cobre robado que se transporaba por la A-1 a su paso por la provincia de Burgos en una furgoneta en la que viajaban tres personas con restos de hollín en sus manos y ropas a los que se arrestó al no poder explicar la procedencia del material.

La intervención se ha producido en el marco de la segunda fase de la operación 'Vichituri' y en ella se ha detenido a tres personas de entre 33 y 58 años de edad a los que se considera integrantes de un grupo de carácter itinerante y no asentado en la provincia como presuntas autoras de un delito de hurto de cableado telefónico, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La investigación es fruto de la continuación de las pesquisas tras la puesta a disposición judicial de cuatro personas el pasado mes de mayo como integrantes de un grupo vinculado con la comisión de varios delitos relacionados con la sustracción de cable de telefonía.

Los investigadores sospechaban de la existencia de otro grupo de similares características, sin conexión con el anterior, dedicado a esta actividad ilícita en la región.

ZONAS RURALES

Consecuencia de ello, se recopilaron indicios suficientes que apuntaban igualmente a una metodología afianzada que consistía en sustraer el cable en zonas rurales poco vigiladas para trasladarlo seguidamente a parajes aislados donde quemaban controladamente el revestimiento exterior y, a continuación, transportar el cobre limpio hasta plantas de reciclaje de materiales metálicos de otras provincias con el fin de dificultar su rastreo.

Avanzadas las investigaciones, días atrás, en un punto de identificación de vehículos y personas desplegado conjuntamente por agentes de la Comandancia y del Subsector de Tráfico de Burgos en la zona burgalesa de La Ribera, se paró a una furgoneta ocupada por tres varones, que inmediatamente hicieron recelar a los guardias civiles al percibir restos de hollín, como si hubieran calcinado algún objeto, que manchaban sus ropas y manos.

Ante el inusual nerviosismo de los tres ocupantes, se practicó un registro al interior de la zona de carga, que destapó gran cantidad de cable de cobre (con un peso cercano a la tonelada) con claras evidencias de haber sido quemado su revestimiento plástico, sin que pudieran demostrar su lícita adquisición y tenencia, por lo que fueron detenidos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición, junto con los detenidos -a los que no es la primera vez que se les vincula con hechos similares-, del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Aranda de Duero.