La Red AKISCyL impulsa 17 proyectos de innovación agroalimentaria a partir de las aportaciones de 400 profesionales

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se reúne con representantes de los nuevos grupos sectoriales que forman parte de AKISCyL - JCYL

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura AKISCyL alcanza ya las 17 áreas de trabajo integradas por más de 400 profesionales, como agricultores, ganaderos, cooperativas, organizaciones agrarias, universidades, centros tecnológicos, industrias, técnicos y personal de la Consejería, con proyectos que optarán a una línea de financiación que cuenta con 6,8 millones por parte de la Junta.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se ha reunido este viernes con los representantes de los nuevos grupos sectoriales que forman parte de esta red, un encuentro en el que ha destacado que este sistema se ha consolidado como un modelo de trabajo en red para el intercambio de información, la transferencia de resultados y la colaboración público-privada con el objetivo de dar respuesta a los retos del campo de la Comunidad.

Los primeros ocho grupos presentaron sus conclusiones en junio y este viernes han comunicado sus avances el resto de los grupos, una vez que han definido sus líneas de acción y han trabajado en propuestas concretas orientadas a mejorar la eficiencia productiva a partir de investigaciones en nuevos productos, prácticas, procesos o tecnologías que beneficien al sector.

Por el momento, la red trabaja en 17 proyectos concretos que optarán a una línea de financiación que cuenta con 6,8 millones por parte de la Junta de Castilla y León. De las iniciativas, siete se centran directamente en la digitalización aplicada a la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria.

A este respecto, la consejera ha asegurado que AKISCyL demuestra que la innovación surge cuando se unen la experiencia de los profesionales del campo, el conocimiento científico y la capacidad de los técnicos de la Administración autonómica, al tiempo que ha subrayado que estas propuestas se convertirán en proyectos reales que permitirán mejorar la competitividad y las oportunidades de futuro en el medio rural.

INNOVACIÓN PARA MEJORAR

Los nuevos grupos de trabajo abordan ámbitos como la salud vegetal, el regadío, la industria cárnica, la industria láctea, los cultivos leñosos frutícolas, la acuicultura, la digitalización, la remolacha o el vacuno lechero como subgrupo dentro del vacuno.

Entre los proyectos planteados por estos nuevos grupos se encuentran iniciativas como una red digital de sanidad vegetal, el desarrollo de un sistema de riego automatizado basado en sensores y modelos predictivos, evaluar sistemas antiheladas en leñosos o las iniciativas del grupo de digitalización, que trabaja en herramientas basadas en inteligencia artificial, drones, agricultura de precisión y plataformas interoperables de datos ganaderos, además de integrar diversas actuaciones de producción ecológica en los diferentes proyectos en marcha.

En el ámbito industrial, los grupos proponen, entre otros, proyectos innovadores de higienización en la industria cárnica o la valorización de los productos derivados de la leche de oveja o la digitalización de los procesos productivos.

Tras escuchar a los coordinadores de los grupos, González Corral ha señalado que AKISCyL es un punto de encuentro real entre la ciencia y el sector, lo que permite generar proyectos que nacen de las propias necesidades de quienes están a pie de campo.

EJEMPLOS DE PROYECTOS

Entre los ejemplos de nuevos grupos y proyectos, en el ámbito del regadío está el desarrollo de un sistema de riego automatizado basado en sensores, modelos predictivos y conexión con el cuaderno digital y el SIGPAC.

En la industria cárnica se centran en la investigación y validación de sistemas innovadores de higienización (agua electrolizada, ozono, ácido hipocloroso) que sustituyan procesos de desinfección convencionales con alto consumo de agua y energía.

Por su parte, en la industria Láctea está el desarrollo de nuevos productos (yogures, kéfires, leches fermentadas), formulaciones infantiles con base en leche de oveja, estrategias para aumentar la vida útil del queso fresco, apoyo analítico a figuras de calidad de Castilla y León (DOP, IGP), métodos sostenibles de control de mohos en quesos curados.

En lo que respecta al ámbito de los cultivos leñosos está Desarrollo de aplicaciones digitales para el asesoramiento en riego, heladas, fertilización y sanidad vegetal, junto con ensayos sobre agricultura regenerativa y manejo de cubiertas vegetales.

Por último, en la digitalización está la agricultura de precisión con ensayos de dosificación variable, mapas de suelos, sensores y plataformas de decisión (SATIVUM); inteligencia artificial y drones para teledetección ecofisiológica, estimación de estrés hídrico y aplicación aérea innovadora en cultivos estratégicos, gestión de datos e interoperabilidad para favorecer la toma de decisiones basada en información real.