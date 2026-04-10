La Red de Juderías de España aprueba un presupuesto de 311.000 euros y se presentará en Whasington en septiembre

Los integrantes de la Red de la Judería que se han reunido en Segovia. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia y presidente de la Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad, José Mazarías, ha informado este vienres de la celebración de la 69 Asamblea de esta entidad en la que se ha aprobado por unanimidad el presupuesto para el ejercicio 2026, que contarán con una dotación de 311.000 euros, además de que esta Red se presentará en Whasington en septiembre.

Mazarías, que ha estado acompañado por los vicepresidentes de la Red, César Fernández, Tono Jaray, y Alejandro Toquero, ha subrayado que esta asamblea "supone el inicio de una etapa de consolidación y crecimiento" de una organización "que busca la excelencia y la proyección global".

Asimism, el alcalde de Segovia y presidente de la Red ha asegurado que el presupuesto aprobado es "equilibrado y responsable" y se ha diseñado "para actuar como motor de los objetivos estratégicos de la Red" recogidos en el nuevo Plan Estratégico de Institucionalización y Potenciación.

Este ambicioso documento tiene como meta principal elevar la posición de la Red de Juderías de España hasta convertirla en un socio de referencia del Consejo de Europa dentro del marco de los Itinerarios Culturales Europeos, vinculándose estrechamente a las denominadas European Routes of Jewish Heritage.

La posturan compartida por los municipios integrantes en la Red que no se trata de ser "un mero espectador en el panorama continental, sino un actor clave con capacidad de decisión en la diplomacia cultural europea", ha indicado Mazarías.

Para ello, la Red ha previsto el impulso de una mesa de trabajo intersectorial y el fortalecimiento de alianzas con otras redes transnacionales, lo que se verá "reforzado" por la búsqueda del Sello de Patrimonio Europeo para las ciudades de la Red.

Todo ello irá acompañado de una mejora operativa que incluye la puesta en marcha de un sistema de buenas prácticas, la creación de una red de guías profesionales certificados y un firme compromiso con la investigación histórica de la mano de instituciones académicas.

En el ámbito de la promoción y la identidad, la Red busca unificar el prestigio de sus 27 destinos bajo una marca digital moderna y reconocible que logre captar a un turista cultural de alto valor.

Asimismo, José Mazarías ha anunciado importantes "hitos internacionales" para el próximo semestre, como una presentación institucional en Washington D.C. programada para el 4 de septiembre, que tendrá lugar en un entorno diplomático y académico de primer nivel.

Asimismo, en noviembre, la Red tendrá una presencia destacada en la Semana Sefardí de Miami, un escenario "idóneo" para estrechar lazos con la comunidad judeo- latinoamericana y el ámbito universitario estadounidense. Estas acciones se complementarán con iniciativas creativas como concursos internacionales de literatura y fotografía, además de colaboraciones estratégicas con Turespaña que incluirán presentaciones en Portugal y un viaje institucional a Atenas.

Conocimiento y cohesión social De cara al futuro inmediato, la Red también ha puesto en marcha proyectos que buscan fomentar el conocimiento y la cohesión social. Entre ellos destaca la creación del I Foro de Turismo Cultural Caminos de Sefarad.

Finalmente, el presidente ha hecho especial hincapié en la celebración del Día Internacional del Ladino el próximo 5 de diciembre, una jornada que contará con un gran acto central en Madrid y actividades coordinadas en todas las ciudades de la Red para reivindicar y visibilizar "el incalculable valor del patrimonio inmaterial sefardí".

En palabras de José Mazarías, este nuevo ciclo que comienza en Segovia "no solo busca proteger el pasado, sino construir un futuro donde el legado judío sea un motor de desarrollo, identidad y cultura proyectado hacia el mundo entero"