Redondo cree que López expresa una opinión "personal" sobre Lambán, "referente" al que el PSOE reconoce su trayectoria

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en Valladolid tras una reunión sobre la situación de la violencia de género. - CLAUDIA ALBA-EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, considera que las palabras del titular de la cartera para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sobre el expresidente de Aragón ya fallecido, Javier Lambán, expresan una "opinión personal" y ha apuntado que es un referente y el PSOE reconoce su trayectoria.

Redondo se ha expresado así tras una reunión en Valladolid con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género en la Comunidad.

En este contexto, en respuesta a las preguntas de los periodistas, Ana Redondo ha explicado que las afirmaciones de Óscar López son una "opinión personal".

A continuación, ha afirmado que el Partido Socialista "reconoce al señor Lambán su trayectoria política" y ha añadido que "está fuera de toda duda" que es un "referente para el socialismo" a nivel nacional y "por supuesto" en Aragón.

La ministra se ha expresado así tras las críticas de López, quien ha ha ratificado este viernes sus declaraciones y ha argumentado que las hace desde la "discrepancia política", pero con el "máximo respeto personal".

López culpó a Lambán de los ataques internos que ha sufrido la candidata del PSOE en Aragón, a los que atribuyó en parte su derrota electoral en los comicios regionales del pasado domingo.

Al ser preguntado si se arrepiente o pide perdón por estas afirmaciones dado que han podido ofender a la familia del ya fallecido expresidente de Aragón y a sus compañeros, el ministro se ratificó en lo dicho alegando que él ha hecho una "reflexión política" porque tiene una "discrepancia política con determinada línea política".