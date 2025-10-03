Redondo emplaza al PP a apoyar el blindaje del aborto: "Tienen que elegir si están con las mujeres o con Vox"

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha emplazado al Partido Popular a respaldar la reforma ordinaria de la Constitución para incluir el blindaje del derecho al aborto ante la "ola reaccionaria" que intenta socavar los "derechos fundamentales" de las mujeres.

"Tienen que elegir de qué lado está, si están con las mujeres o con la extrema derecha de Vox", ha aseverado Redondo en declaraciones recogidas por Europa Press antes de inaugurar este viernes, 3 de octubre, la XXIV Asamblea General de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que se celebra en Valladolid.

La titular de Igualdad ha explicado que el Gobierno trabaja para llevar a cabo esa reforma constitucional en pro del aborto, anunciada esta mañana, en base a la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos del 2023, y también sobre una sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce constitucionalmente el derecho al aborto.

En este sentido, ha incidido en que "hay ya un camino jurídico" y ahora hay que "dar el salto constitucional" para blindar este derecho de las mujeres, como se ha hecho en Francia, de manera que España sería el segundo país que reconocería constitucionalmente el aborto.

Para Redondo, blindar el aborto es necesario en este momento de "ola reaccionaria" donde la "derecha extrema y la extrema derecha" están "intentando socavar los derechos fundamentales, constitucionales y legales" de las mujeres".

"No lo podemos tolerar", ha clamado la ministra, en contra de esa iniciativa de Vox aprobada en el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del PP, para ofrecer información sobre un supuesto "síndrome post aborto" a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.

En este contexto, ha pedido al Partido Popular que asuma su "responsabilidad histórica" para respaldar el blindaje del aborto, ya que se necesita una mayoría cualificada para la aprobación de una reforma ordinaria de la Carta Magna.

La ministra de Igualdad confía en lograr el respaldo a esta medida, ya que considera que hay "una amplia mayoría social que respalda los derechos y la igualdad de las mujeres", y está "representada en el Congreso".

Su objetivo es impulsar la reforma con "agilidad" y repetir la unión lograda en la reforma constitucional del artículo 49 de la Constitución para incorporar a las personas con discapacidad. "Es un avance social importante y muy significativo, esencial para las mujeres. Un paso definitivo hacia la igualdad", ha apostillado Redondo.

Por otro lado, ha llamado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a aclarar a las mujeres de la ciudad "si va a consentir" los postulados de Vox en materia de aborto, todo ello después de que la portavoz del Grupo Municipal, Irene Carvajal, también teniente de alcalde, haya manifestado que planteará llevar a cabo la iniciativa de informar sobre el "síndrome post aborto".

"El alcalde tiene que ejercer sus responsabilidades y tiene que decirles a las mujeres de Valladolid si va a consentir que esa información falsa sobre un síndrome que no está reconocido científicamente, va a suponer también una traba más para el ejercicio de los derechos a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres", ha sentenciado Redondo, para insistir en la necesidad de actuar ante esa "ola reaccionaria" que es "global": "Llega desde Estados Unidos y recala en Valladolid".