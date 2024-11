Redondo: "No me resigno a que esta no sea la legislatura de la abolición de la prostitución"

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este martes que no se resigna a que "esta no sea la legislatura de la abolición de la prostitución" y en la que se salve "el enorme obstáculo legislativo" de la Ley contra la trata.

"Yo no me resigno a que esta no sea la legislatura de la abolición de la prostitución y también creo que tiene que ser la legislatura de salvar ese enorme obstáculo legislativo que tenemos con la Ley de trata", ha asegurado la titular de Igualdad en declaraciones recogidas por Europa Press en su visita a la sede de la Asociación de Asistencia de Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (Adavasymt) de Valladolid.

Redondo ha señalado que la prostitución es "el germen de la desigualdad" y ha advertido de que un "porcentaje residual de mujeres ejercen la prostitución porque quieran", ya que la "inmensa mayoría" lo hacen "porque no tienen alternativa o porque son tratadas".

"En un reciente estudio del Ministerio hemos llegado a esa conclusión con datos, es un 90 por ciento el que se ve forzado a ejercer la prostitución para sacar adelante sus vidas o simplemente porque están sometidas a las mafias y por lo tanto hay que terminar con la prostitución", ha aseverado, para defender que "si no hay consumidores de prostitución, no hay prostitución y por lo tanto no hay mafias y no hay trata".

En este sentido, ha lamentado que desde Igualdad se ha intentado "dar un paso adelante" en la abolición de la prostitución pero no se han sentido "acompañadas". "El PSOE se ha quedado solo en esa votación y, lamentablemente, tendremos que insistir", ha apostillado.

Así, se ha mostrado "convencida" de que en esta legislatura pueda salir adelante la abolición, pese a que "es muy compleja porque el Parlamento está muy atomizado" y "estos temas generan mucha confrontación".

Redondo ha sentenciado así que no resigna a que en esta legislatura no salga adelante la abolición y la Ley contra la trata: "Tenemos que avanzar porque hay que dar alternativas a todas las mujeres, que fundamentalmente son mujeres, en situación de trata a todos los niveles, trata con fin de explotación sexual, por supuesto, y otras tratas, como la trata laboral, que también son muy terribles".