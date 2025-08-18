Redondo reconoce la necesidad de protocolos para "reforzar y dar mayor servicio" en los puntos violeta

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, saluda a los usuarios de Aspaym en Valladolid. - Photogenic/Pablo Requejo - Europa Press

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido la necesidad de realizar protocolos para "reforzar y dar mayor servicio a las mujeres" que acudan a los puntos violetas.

Así lo ha señalado, momentos después de participar en la presentación del programa Disca-VioGen, en la sede de Aspaym en Valladolid, donde ha valorado la "multiplicación" de estos puntos "en poco tiempo". Es una buena noticia que haya cada vez más proximidad de ese apoyo y de esa ayuda que las mujeres pueden necesitar. Lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en las fiestas de muchos municipios", ha añadido.

En este sentido, ha confirmado que desde el Ministerio se está trabajando al respecto porque se necesita "protocolarizar también los elementos básicos e indispensables para que esos puntos violeta funcionen más eficazmente".