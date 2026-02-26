Reducen a la acompañante de un varón que amenazaba al personal médico del Río Carrión en Palencia

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALENCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local Nacional de Palencia intervinieron redujeron ayer a una mujer que acompañaba a un varón que, a su vez, estaba amenazando al personal médico del Hospital Río Carrión.

Los hechos se produjeron, según relata el Ayuntamiento en un comunicado, ayer a las 09.20 horas, cuando ambos cuerpos recibieron un aviso del centro sanitario en el que se informaba de que un paciente estaba amenazando al personal médico.

Durante las labores de identificación del presunto implicado, una mujer que le acompañaba mostró un estado de alteración y agresividad extrema contra los agentes.

Ante esta situación, los efectivos policiales hicieron uso de la mínima fuerza indispensable para inmovilizar a la mujer y garantizar así la seguridad de los presentes. Los agentes propusieron a la implicada para una sanción administrativa por presuntos delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Por su parte, la fuerza pública informó a los servicios médicos amenazados sobre los derechos que les asisten para formalizar la denuncia correspondiente.