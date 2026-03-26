Regala un móvil a un compañero en Valladolid y éste suplanta su identidad para contratos de telefonía y fibra

Archivo - BCE.- Dos investigados por estafas en Valladolid a través de las TIC por el método 'Business Email Compromise' - GUARDIA CIVIL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón, vecino de Valladolid, se encuentra investigado por presuntamente haber obtenido datos personales de un compañero de trabajo que le había regalado un teléfono móvil usado, para emplearlos para realizar contratos fraudulentos de servicios de telefonía móvil, líneas telefónicas y fibra óptica.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press, la investigación se inició en mayo de 2025, cuando un particular residente en Villanubla (Valladolid) presentó denuncia al detectar diversos cargos en su cuenta bancaria, derivados de la contratación de servicios de telefonía móvil, líneas telefónicas e instalación de fibra óptica en distintos domicilios de Valladolid.

Según la denuncia, estas contrataciones se realizaron con su identidad suplantada, con la aportación de datos personales extraídos de un terminal móvil de su propiedad.

Durante el avance de la investigación, se pudo determinar que dicho terminal había sido regalado por el denunciante a un compañero de trabajo, y que éste habría accedido indebidamente a la información almacenada en él para emplearla posteriormente para formalizar contrataciones fraudulentas en las que se hacía pasar por el denunciante.

Tras recopilar los datos aportados por la víctima y realizar diversas gestiones, los agentes lograron identificar al supuesto autor, un vecino de Valladolid.

Una vez constatada su presunta participación en los hechos, la Guardia Civil procedió a su investigación como presunto autor de un delito de usurpación del estado civil.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.

La Benemérita recomienda que, para evitar usos indebidos en dispositivos electrónicos, en el caso de entregar un teléfono a otra persona, incluso si se trata de un regalo o cesión temporal, es importante restablecerlo a valores de fábrica y eliminar cualquier cuenta, documento o dato personal que pudiera quedar almacenado.

Además, recuerdan otras recomendaciones de seguridad sobre los dispositivos, como mantener siempre bloqueado el teléfono con un método seguro (PIN, patrón o huella) y evitar compartirlo con terceros sin supervisión; gestionar de manera segura contraseñas y datos personales, como por ejemplo no almacenar claves, datos bancarios o información sensible en aplicaciones o notas sin protección.

Plantean utilizar gestores de contraseñas y activar la verificación en dos pasos siempre que sea posible; una revisión periódica de movimientos bancarios; comprobar con frecuencia los cargos en cuentas y tarjetas para detectar rápidamente cualquier operación no autorizada; mantener precaución en la contratación de servicios de telefonía, internet o servicios digitales han sido realizadas por los titulares legítimos.

Finalmente, recomiendan denunciar cualquier irregularidad en caso de detectar cargos desconocidos, accesos no autorizados o indicios de suplantación de identidad.