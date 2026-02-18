Regantes avisan de que el Duero es la demarcación que menos regulación tiene en relación a sus aportaciones naturales

VALLADOLID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ferduero han avisado de que esta demarcación es la que menos porcentaje de regulación tiene en relación a sus aportaciones naturales (tan solo el 31 por ciento), si se compara con el resto de grandes las "grandes demarcaciones hidrográficas" de España (Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir), ya que el Ebro está por encima del 50 por ciento, el Guadalquivir por encima del cien por cien y el Guadiana supera el 200 por ciento.

"Nuestros embalses de cabecera, destinados principalmente a regadío y abastecimiento, son de carácter anual y cada año tenemos que estar pendientes de la climatología para garantizar los usos, mientras que en demarcaciones como en el Guadiana o el Guadalquivir, con un buen año de llenado como el actual, pueden tener garantizadas varias campañas", han lamentado a través de un comunicado.

Los regantes han recordado que en la actualidad se está tramitando la revisión del Plan Hidrológico de la parte española de esta demarcación. En concreto está sometido a información pública el 'Esquema Provisional de Temas Importantes' en materia de gestión de las aguas, documento intermedio en la elaboración del nuevo plan para el ciclo de planificación 2028-2033.

"Desde la Asociación Ferduero seguiremos demandando que se ejecuten las regulaciones incluidas en el plan vigente, así como nuevas regulaciones en aquellas zonas que no disponen de recursos suficientes para la satisfacción de los usos asociados y que puedan contribuir a la mejor gestión de los riesgos de inundación. Y todo ello sin renunciar al desarrollo de nuevos regadíos", añade el documento.

Ferduero explica que Castilla y León tiene la "mayor parte" de su territorio ubicado en zonas rurales con "escasa población", en las que solo hay en regadío el 15 por ciento de la superficie agraria útil, frente al 23 por ciento de la media nacional. "También plantearemos al organismo de cuenca, un mayor ajuste de los caudales circulantes en períodos de sequía, incluso en aquellas zonas afectadas por alguna zona de especial Protección (Red Natura, ZEPA, LIC, etc)", puntualizan.