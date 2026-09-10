Registrado un terremoto de magnitud 3,4 en Prioro y otro de magnitud 2 en Boca de Huérgano (León)

Prioro y Boca de Huérgano (León) registran terremotos de magnitud 3,4 y 2 respectivamente. - IGN

LEÓN 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León ha registrado dos terremotos esta tarde, uno de magnitud 3,4 en Prioro 16.06 horas y otro de magnitud 2 en Boca de Huérgano, a las 17.08 horas, según el Instituto Geográfico Nacional de España y el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG).

En el Centro de Emergencias Castilla y León 112 no se ha registrado ninguna llamada por ninguno de los dos sucesos.

En caso de terremoto, el Servicio de Emergencias aconseja agacharse, intentar cubrirse y agarrarse a alguna superficie si es posible; mantener la calma; alejarse de muebles, ventanas y lámparas en el caso de estar en interior y en el caso de estar en el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos.