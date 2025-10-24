Rego admite que ha habido "resistencias" en comunidades como Castilla y León para la acogida de menores

a ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego(c), asiste al acto de hermanamiento entre las localidades de Zamora y Beit Jala (Palestina). - Paloma V. Escarpa - Europa Press

ZAMORA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha admitido este viernes que ha habido "resistencias" en comunidades como Castilla y León para la acogida de menores procedentes de Canarias, aunque ha aclarado que han sido superiores en otros lugares de España.

Rego ha realizado estas declaraciones en Zamora, donde ha acudido para participar en el acto de hermanamiento entre el Ayuntamiento de la ciudad y la localidad palestina de Beit Jala.

La titular de Juventud e Infancia ha respondido a las preguntas de la prensa sobre el ultimátum del Tribunal Supremo para hacerse cargo de los menores llegados a Canarias y ha recalcado que el Gobierno "está trabajando y manteniendo reuniones de coordinación" desde el primer momento. "Desde luego, la sentencia la estamos cumpliendo y hay que terminar de resolverla y de ejecutarla", ha aseverado la ministra.

En lo que se refiere a las comunidades, Rego ha recordado que existe un plan de acogida propuesto en el mes de julio y ha apuntado que, "a pesar de las resistencias", los niños están llegando y están siendo acogidos.

"Yo quiero decir que estamos haciendo un trabajo en el que estamos poniendo en el centro las necesidades que tienen los niños, estamos haciendo entrevistas en profundidad para entender bien el proceso en el que llegan y sobre todo para entender bien cuál es el sistema de acogida idóneo", ha aseverado la ministra.

Además, ha recordado que ya transmitieron a las comunidades que no iban a hacer un "proceso abrupto" sino que, al contrario, se iban a adaptar para que fuera "de una manera equilibrada" en términos territoriales.

"Es verdad que ha habido resistencias en algunos territorios, pero se están resolviendo y el proceso de acogida se está cumpliendo", ha zanjado Rego.