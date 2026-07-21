Regresan a casa los vecinos de 6 pueblos desalojados de Segovia pero permancen evacuados Berrocal y Carrascal

Mapa con extensión del incendio en Brieva (Segovia). - Europa Press

SEGOVIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado) de Segovia ha acordado en la tarde de este martes mantener evacuados los pueblos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, a consecuencia del incendio que se inició este lunes en Brieva, mientras que se ha acordado que los vecinos desalojados de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón pueden volver a sus domicilios.

Asimismo, en el Cecopi, presidido por la delegada de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, y que se ha reunido a las 21 horas, ha levantado el confinamiento de Pelayos del Arroyo y reabrir al tráfico las cuatro carreteras provinciales que han permanecido cortadas desde el lunes.

El incendio de Brieva comenzó en torno a las 15.29 horas del lunes, 20 de julio,, por causas que se encuentran bajo investigación, y se encuentra en indice de gravedad potencial IGR . El rápido avance de las llamas obligó en la misma tarde del lunes a desalojar a los vecinos de ocho pueblos y reubicarlos en Torreiglesias, Sotosalbos y Turégano.