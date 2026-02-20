La regularización de inmigrantes, a debate en una jornada con expertos en Salamanca este sábado

SALAMANCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La inmigración y su regularización centrarán la jornada 'Personas inmigrantes: dignidad y derechos humanos' que tendrá lugar este sábado día 21, a partir de las 10.30 horas en los locales que Asdecoba (Asociación de Desarrollo Comunitario de Buenos Aires) tiene en Salamanca.

Entre los ponentes destaca la intervención de la abogada Patricia Fernández Vicens (conocida como 'Patuca'), Premio Nacional de Derechos Humanos 2022, experta en el ámbito de la asesoría jurídica especializada en infancia, situaciones de exclusión social y migraciones.

Su primera charla tendrá lugar a las 10.30 horas para abrir la jornada y lleva como título 'Las personas inmigrantes miradas con dignidad. Transformar el dolor en justicia'.

A las 12.30 horas continuará Patricia Fernández con su segunda exposición, titulada 'Regularización extraordinaria; garantizar derechos en las personas inmigrantes'. A las 13.30 horas, la charla lleva el título de 'La realidad en Salamanca. Acoger y acompañar' y la impartirán Ferchu de Castro (Ropero) y Samuel Huesca (Asdecoba).

El denominado 'Espacio por un mundo urbano y rural vivos' organiza esta jornada de reflexión e información con la que quieren "fomentar una conciencia nueva en la acogida y el seguimiento", tal y como han asegurado desde Asdecoba en un comunicado recogido por Europa Press.