La reina Urraca I de León, "justamente reconocida" en una muestra que reúne "joyas" nunca antes vistas juntas en España

Numerosos representantes políticos y sociales participan en el acto oficial de inauguración de la exposición 'Reina Ella. Urraca I de León' en el Museo de León. - EUROPA PRESS

El rey Felipe VI pone en valor sus cualidades de gobierno como mujer "pionera" al frente del Reino de León LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Reina Ella. Urraca I de León', que alberga el Museo de León con motivo del noveno centenario de su fallecimiento, ha sido inaugurada de forma oficial este viernes en un acto en el que el alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado que con esta iniciativa la soberana es "justamente reconocida" a través de "joyas" nunca antes vistas de manera conjunta en España.

Según ha explicado, la muestra "salda una deuda" con la primera soberana de Europa por derecho propio, una mujer que fue "maltratada en su tiempo y tras su muerte" y nunca había sido "justamente reconocida". "Hoy reivindicamos con toda nuestra fuerza y nuestro orgullo el pasado", ha recalcado.

Del mismo modo, se "finiquita una deuda nacida de la ocultación" en torno a la figura de Urraca I de León como monarca y como mujer; soberana de territorios "tan vastos" como León, Asturias, Castilla, Galicia, el norte de Portugal, Extremadura, Álava o Cantabria.

Asimismo, se ha referido a la soberana como la heredera de un trono que su propio padre trató de "urtarle" dándoselo a su hermano o casándola posteriormente, en una corte que "conspiró, batalló y usó a su propio hijo para quitarle el poder". Así, ha aludido a la violencia vicaria que padeció y que se muestra en el primer vídeo de la exposición, en el que también se "restablece" la importancia del Reino de León, que "queda clara" por el propio título que ostentaba la monarca, emperatriz de toda Hispania.

También ha destacado la figura de Urraca I como "pionera", luchadora por su identidad, por sus legítimos derechos, por su integridad y por su legado. "Ahora se la describe como hábil, decidida, fuerte, valiente, pionera, buena administradora, luchadora o mecenas", ha subrayado y ha apuntado que dichos adjetivos han desplazado a los de "temeraria, débil o usurpadora".

El regidor leonés ha manifestado que el gobierno de Urraca I constituyó un periodo novedoso y cardinal que inauguró una forma "inédita" de ejercer el poder regio. Además, su visión y acciones constituyeron hechos "capitales" para la soberanía del Reino de León y de los reinos hispánicos medievales.

LA "MAYOR Y MÁS AMBICIOSA" EXPOSICIÓN

Se trata de la "mayor y más ambiciosa" exposición organizada por el Ayuntamiento de León y el rey Felipe VI ha transmitido de forma personal al alcalde que el impulso de esta actividad cultural pondrá en valor la "extraordinaria figura" de Urraca I y sus cualidades de gobierno como mujer "pionera" al frente del Reino de León.

El acto ha contado con numerosos representantes políticos y sociales, entre ellos, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja; la rectora de la Universidad de León, Nuria González; el obispo de León, Luis Ángel de las Heras Berzal; el presidente de Acción Cultural Española (AC/E), José Andrés Torres Mora o la concejala de Acción y Promoción Cultural de León, Elena Aguado, entre otros.

Adrián Barbón ha puesto en valor la figura de la reina Urraca I de León y ha señalado que, "en justicia", habría que referirse a ella como "la grande" en vez de "la temeraria". "Me siento reconfortado como presidente de Asturias, como feminista, como amante de la historia, como amante de León y hasta como súbdito, si me permiten la broma, de la gran reina Urraca", ha destacado.

Además, se ha referido a la historia que León y Asturias tienen en común y ha manifestado que sin el Reino de León es "imposible" entender la monarquía de España ni su propia historia. Para Barbón, la exposición sobre Urraca "rescata" la historia de un reino de hombres y mujeres que hicieron lo posible por llevar adelante un proyecto de "una gran mujer", que era "una gran política".

"MUCHO MÁS QUE UNA REINA EN UN REINO DE HOMBRES"

Por su parte, Gerardo Álvarez Courel ha advertido que, con esta muestra, se abre una puerta al pasado en torno a una mujer que fue "mucho más que una reina en un reino de hombres" y se lleva a cabo un "acto de justicia" con una figura que "merece ocupar el lugar que le corresponde" en la historia de León, España y Europa.

Finalmente, Gonzalo Santonja ha alabado su "destacado papel" en una época "extraordinariamente difícil" y ha indicado que fue la precursora de muchas otras reinas tras enfrentarse con "una inteligencia, una capacidad y un tesón verdaderamente excepcionales" a abusos "de toda naturaleza".

Además, ha puesto en valor el carácter nacional e internacional de la exposición y el posicionamiento de la ciudad de León como una de las capitales de la cultura en España, en Europa y "en todo el mundo".

LA MUESTRA

La muestra 'Reina ella. Urraca I de León' se puede visitar en el Museo de León hasta el próximo día 7 de junio y congrega importantes piezas de particulares, así como de colecciones y museos españoles e internacionales de diversos géneros y formatos: pintura, escultura, numismática, grabado, manuscrito, obra textil, orfebrería y esmaltes, entre otros.

Algunas de las piezas que se pueden observar son la figura en marfil del Cristo de San Juan Ortega cedida por la Archidiócesis de Burgos, el León procedente de la portada de la Basílica de San Isidoro que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre de París o la "celebérrima" Arqueta de Boñar.

La exposición tiene una "ambiciosa" vocación de ámbito nacional con préstamos por parte de entidades como el Museo Nacional del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, la Biblioteca Nacional de España, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Victoria and Albert Museum de Londres o el Louvre.