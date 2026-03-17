La renaturalización de las plazas de Nueva Segovia entra en su última fase con el asfaltado y la plantación de arbustos

Actuaciones de renaturalización en Nueva Segovia. - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Sostenibilidad Ambiental, afronta la fase final de los trabajos incluidos en el proyecto de renaturalización de cuatro plazas del barrio de Nueva Segovia, actuación que forma parte del proyecto 'Espacios de Oportunidad. Acueductos de Biodiversidad', subvencionados con fondos europeos.

A lo largo de esta semana se ejecutan labores de fresado en las plazas de Calderón de la Barca y Tirso de Molina, con el objetivo de nivelar el terreno y proceder de manera inmediata a su asfaltado, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Estos mismos trabajos se llevarán a cabo la próxima semana en las plazas Fernando de Rojas y Bécquer y, una vez finalizado el asfaltado, quedará plenamente operativa la totalidad de las plazas de aparcamiento en cada uno de estos espacios.

De forma paralela, se continúa con la plantación de especies arbustivas, también se completa la instalación del sistema de riego pendiente y se ejecutan los últimos remates de obra, así como las tareas de pintura y señalización viaria.

Una vez concluida la actuación, los vecinos de Nueva Segovia contarán con espacios más verdes, frescos y agradables, gracias a la incorporación de pavimentos drenantes, vegetación autóctona, áreas de sombra natural y mobiliario urbano

El Consistorio ha señalado que estas mejoras contribuirán a fomentar la convivencia vecinal y a consolidar un modelo de ciudad más sostenible y resiliente.

OTRAS ACTUACIONES

La intervención se enmarca en el proyecto 'Espacios de oportunidad: Acueductos de biodiversidad', impulsado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través del programa NextGenerationEU.

Además de la renaturalización de las cuatro plazas de Nueva Segovia, el proyecto contempla otras ocho actuaciones que se han llevado a cabo en distintos puntos de la ciudad como la recuperación de alcorques y microespacios verdes en el barrio de la Albuera y la regeneración natural de la cabecera del valle de Tejadilla y la creación de huertos ecológicos de biodiversidad.

Otras actuaciones son el acondicionamiento ambiental en espacios libres de uso público junto a la avenida Vicente Aleixandre; la creación de una nueva zona de biodiversidad en la avenida Gerardo Diego; el acondicionamiento de un espacio natural entre el cementerio y el camino de la Presa y la eliminación de especies invasoras en el casco histórico de la ciudad.

El presupuesto global del proyecto asciende a 4 millones de euros, de los cuales 3,2 proceden de los fondos Next Generation, mientras que los 800.000 euros restantes son aportados por el Ayuntamiento de Segovia.