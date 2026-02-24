Renault considera "inasumible" la propuesta sindical porque encarecería los costes en un 50% y pide su "revisión"

Archivo - Proceso se producción del nuevo Renault Asutral en la factoria de Villamuriel (Palencia). - RENAULT ESPAÑA - Archivo

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault considera "inasumible" la propuesta de los sindicatos para el nuevo convenio colectivo porque asegura que supondría encarecer los costes en más de un 50 por ciento respecto a los actuales en caso de que se aplicara y ha pedido a los representantes de los trabajadores que la revisen.

Así se ha expresado en un comunicado recogido por Europa Press después de la reunión --la tercera después de la de constitución de la comisión negociadora-- mantenida este martes en Valladolid.

"Esta plataforma no respeta ninguno de los ejes prioritarios necesarios para asegurar el futuro de las factorías españolas con la adjudicación de nuevos productos", ha señalado la empresa, que ha recordado que estos pasan por la reducción del absentismo, el incremento de la flexibilidad y la contención de costes.

Renault Group ha recordado que en la anterior reunión presentó una propuesta de convenio "en línea con los objetivos de competitividad de la empresa", mientras que los sindicatos finalizaron la presentación de una plataforma conjunta de 163 medidas, que, de aplicarse, supondría un encarecimiento del 50 por ciento de los costes actuales.

En este sentido, Renault Group ha pedido a los sindicatos que "revisen sus pretensiones con posturas más acordes a la situación actual" ya que la misma "perjudicaría severamente la competitividad de las factorías españolas y su posicionamiento dentro del Grupo de cara a las futuras adjudicaciones".

Con el fin de poder progresar en la negociación, la empresa ha explicado que las dos partes han abordado el bloque de bolsa de horas y flexibilidad.

A este respecto, Renault ha explicado que ha incidido en la imposibilidad de aplicación de determinadas propuestas, ya que disminuirían la flexibilidad, concretamente lo que se refiere a la limitación de sábados de trabajo y el aumento del precio de estos, así como en la necesidad de reducción de los actuales plazos de preaviso.

Asimismo, ha señalado que la parte social ha manifestado la necesidad de conocer el futuro plan industrial, a lo que la Dirección de la Empresa ha contestado que "no es posible ofrecer más detalles" en este momento, ya que este depende del acuerdo que se alcance en el convenio colectivo y ha recordado que la Dirección del Grupo Renault sigue de cerca la evolución de la negociación del convenio colectivo en España para poder avanzar en su toma de decisiones.

En el encuentro celebrado este martes se ha acordado celebrar la próxima reunión de la comisión negociadora la próxima semana, el 5 de marzo.