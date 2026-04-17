Renault y Retro Valladolid emulan la imagen "icónica" de los primeros 4/4 por el 75 aniversario de la marca en España

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, representantes de Renault, la Feria de Valladolid y concejales del equipo de Gobierno, junto a vehículos antiguos Renault 4/4. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renault Group y la muestra de vehículos clásicos Retro Valladolid 2026 han llevado este viernes a una comitiva compuesta por una docena de vehículos clásicos Renault 4/4 de la Asociación Amigos de Fasa Renaultcon con la que han emulado la imagen histórica de los once primeros coches de este modelo que se produjeron en la factoría de FASA en la ciudad a partir de 1951, lo que supuso el inicio de la historia de la marca del rombo en España, hace 75 años.

En el acto han participado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso Monge; y, por parte de Renault Group España, el director del Polo Industrial Mediterráneo (España-Marruecos) de Renault Group, José Martín Vega y el director de Relaciones Institucionales, Ignacio Rodríguez-Solano.

La presencia de estos vehículos 4/4 --once 4/4 berlina y uno descapotable, modelo que no se produjo en España-- se enmarca en el 75 aniversario de la historia de Renault en el país, ya que la entonces llamada FASA empezó a producir dicho coche en 1951. Con ese motivo la marca del rombo y la Asociación Amigos de FASA Renault exponen también una treinten de modelos antiguos producidos en Valladolid y Palencia en la muestra Retro 2026.

Los Renault 4/4, todos ellos con identificación de vehículo histórico lo que les exime de las restricciones de la Zona de Bajas Emisiones, han realizado en la mañana de este viernes un recorrido por la ciudad hasta la Plaza Mayor, donde han sido recibidos por las autoridades ante la mirada de muchos viandantes. Después se han trasladado a la Feriad e Valladolid, donde se celebra este sábado y domuingo Retro Valladolid y finalmente han llegado hasta las instalaciones de VASA Arroyo.

José Martín Vega ha destacado la importancia del 75 aniversario de Renault en España y ha recordado que en 1951 la firma empezó a "industrializar" sus vehículos en el edificio conocido como 'Montaje Uno'. Las primeras unidades que salieron de esa fábrica fueron 4/4 y para celebrarlo, en 1953, se tomó aquella fotografía con once vehículos similares a estos 4/4 que llegaron hasta la Plaza Mayor de la ciudad.

El responsable industrial ha subrayado que la ciudad y la empresa se han mantenido "arraigados" durante estos 75 años.

Por su parte, Jesús Julio Carnero, ha dado relevancia al aniversario de Renault en Valladolid y en España porque permite "además de seguir mirando al futuro en la ciudad" poner en valor el trabajo que realiza Renault. "Los primeros vehículos que salieron de la fábrica de Valladolid no fue solamente eso, sino que lo que produjo todo ello fue la incorporación del automóvil a España y a Valladolid y que tuviéramos una nueva ciudad, con nuevos barrios, que se movía de otra manera", ha recordado.

Por ello ha querido dar las gracias a Renault "y a todo lo que ha acontecido con posterioridad" y que ha supuesto "el nuevo Valladolid", una ciudad que ha dado por hecho que en el futuro seguirá así "gracias a la industria de la automoción, a Renault y al resto de la industria, que aquí tanto expresa".

Como han recordado fuentes de la compañía automovilística, la "gran mayoría" de los 7.500 empleados de Renault España vive en Castilla y León, una tierra en la que han producido "más de 19 millones de vehículos a lo largo de la historia y por la que sentimos un profundo orgullo".

RETRO VALLADOLID 2026.

En Retro Valladolid, además, todos los asistentes podrán conocer la evolución de sus modelos y de las instalaciones, desde sus orígenes más tradicionales hasta su transformación como punta de lanza tecnológica a nivel mundial". "Un recorrido por la historia de Renault en Valladolid", han enfatizado.

Además de esta comitiva de los Renault 4/4 y la exposición de vehículos históricos, en Retro Valladolid 2026 se celebrará la Concentración Nacional Renault, con capacidad para reunir hasta 500 vehículos clásicos de la marca estacionados de forma simultánea y con posibilidad de ampliar el número de participantes mediante rotación.