Renfe afirma que Junta ha optado por un procedimiento que requiere más trámites a usuarios de Pase Vía para compensarles

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha solicitado a los usuarios afectados en Castilla y León por el retraso en la aplicación de los descuentos del 25 por ciento en el nuevo Pase Vía datos que ratifiquen su condición de castellanosyleoneses para compensarles y aplicar correctamente la rebaje, algo que atribuyen a que la Junta ha escogido este mecanismo de compensación, que requiere más trámites.

En un comunicado recogido por Europa Press, la operadora ha pedido la colaboración de las personas afectadas por la "falta de aplicación de la bonificación adicional del 25 por ciento" y les ha enviado un correo electrónico con los pasos a seguir para comprobar y ratificar su condición de residentes en la Comunidad.

Esta medida, han recalcado, se ha tomado de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Castilla y León con el fin de aplicar correctamente el descuento.

La operadora ferroviaria ha mantenido que la falta de autorización por parte del Gobierno autonómico para aplicar el descuento a residentes hasta el 8 de enero ha impedido que la bonificación se haya aplicado desde el inicio. Esta situación, han matizado, "no ha ocurrido con otras Administraciones que también contribuyen a la política tarifaria de los servicios AVANT".

La empresa ha señalado que ha trabajado para compensar a los afectados con las "mínimas molestias posibles" tras "la aprobación tardía y con carácter retroactivo de la ayuda".

La compañía ha lamentado, por ello, que la Junta de Castilla y León "haya optado por un procedimiento que exige una mayor intervención de los viajeros", a pesar de que Renfe afirma haber trasladado diversas soluciones para resolver el problema con "la mayor diligencia".

"La propuesta de nuestra compañía habría permitido una regularización rápida y automática", ha defendido la operadora en relación a la obligación de acreditar nuevamente la residencia pese a que "esta información ya constaba previamente".

Renfe ha pedido a los clientes que no hayan recibido el correo informativo que revisen su carpeta de correo no deseado o que se pongan en contacto con los servicios de atención al cliente. El objetivo de este proceso es validar los datos para proceder a la devolución de las cuantías que no se han podido bonificar en el momento de la adquisición del abono.

La compañía ha agradecido la paciencia de los usuarios y ha confiado en que el trámite se complete con celeridad para normalizar el uso del servicio.

Finalmente, la empresa ferroviaria ha subrayado que, una vez se haya regularizado esta situación administrativa, los ciudadanos podrán comprobar la utilidad del Pase Vía.

La bonificación del 25 por ciento, han recordado, es una medida destinada a las personas empadronadas en Castilla y León para fomentar el uso del transporte público. A principios de enero Renfe aseguró en un comunicado que la Administración autonómica les había instado a suspender la aplicación del 25 por ciento.

Al día siguiente, la Junta de Castilla y León aseveró que mantenía el compromiso "firme e inequívoco" de financiar el 25 por ciento de descuento en los abonos de transporte de Renfe con efecto retroactivo desde el 1 de enero a los usuarios recurrentes de los servicios ferroviarios, en las modalidades 'T10-30', y en los nuevos 'Pase Vía', en los que afirmaron entonces que había un problema "informático" que correspondía a la operadora ferroviaria resolver.