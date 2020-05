Renfe amplía la validez de los abonos multiviaje de los Avant mientras siga el Estado de Alarma

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha ampliado el plazo para consumir los abonos multiviaje de los trenes Avant que los viajeros hayan adquirido durante el mes de mayo y hasta que finalice del estado de alarma.

Esta medida, que beneficia a los clientes habituales que viajan entre Valladolid, Segovia y Madrid, se aplicará a todas las modalidades de abono: Abono Tarjeta Plus de 30 a 50 viajes, Tarjeta Plus 10 Ordinaria y Estudiante, así como Tarjeta Plus 10/45).

El pasado mes de febrero Renfe ya había flexibilizado las medidas posventa a causa de la crisis sanitaria, ampliando 60 días el periodo de validez de estos títulos.

Renfe ha decidido prorrogar de nuevo la fecha de validez de las tarjetas hasta que finalice del Estado de Alarma, para permitir que los viajeros puedan agotar los viajes que han contratado.

El Abono Tarjeta Plus permite realizar entre 30 y 50 viajes en tren Avant. Su periodo de validez es de seis meses, pero una vez que se realiza el primer viaje el cliente está obligado a realizar los viajes restantes en 30 días.

En el caso de la Tarjeta Plus, el viajero adquiere 10 viajes. Su periodo de validez es de dos meses desde la fecha de la compra de la misma, aunque todos los viajes deben realizarse en un máximo de ocho días desde la fecha de la primera formalización de la reserva.

Los Avant de Renfe son servicios de Media Distancia que se prestan con trenes de alta velocidad específicamente diseñados para viajes cortos, a diferencia de los trenes del servicio AVE.

Permiten aprovechar las ventajas de la alta velocidad ferroviaria para atender la movilidad entre poblaciones cercanas en tiempos de viaje muy competitivos, y beneficiarse de las ventajas de la Tarjeta Plus pensada para viajeros que utilizan estos trenes con mucha frecuencia.