Requerimiento de Ayuntamiento de Palencia a ADIF contra las pantallas acústicas

PALENCIA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palencia ha presentado un requerimiento entre administraciones a la empresa pública ADIF para que declare "la nulidad del proyecto de construcción de las pantallas acústicas" en la ciudad y que cese cualquier tipo de actuación material "para la ejecución de las mismas".

Así lo han anunciado este lunes la alcaldesa, Miriám Andréz, y el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, quien ha explicado que el requerimiento se presentó el pasado miércoles, 5 de noviembre, pero se acordó, junto a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palencia, no hacerlo público para que la atención mediática se centrase en la manifestación que se celebró el jueves en defensa del soterramiento.

Durante la comparecencia, Álvaro Bilbao ha explicado que el proyecto de ADIF vulnera los Estudios Informativos de 2010 y 2018, que recogían como solución para la integración del ferrocarril en la ciudad el soterramiento, por lo que la colocación de las pantallas acústicas "no son compatibles con el soterramiento".

El segundo fundamento jurídico es "un defecto formal de trámite" porque e ADIF en ningún momento ha comunicado el proyecto constructivo en su totalidad al Ayuntamiento, "por lo que no se puede entender el silencio, en este caso positivo, que determina la ley", ha indicado Álvaro Bilbao.

El tercer fundamento es que la ley de Castilla y León de Prevención Ambiental establece que las obras de cerramiento como las que se están ejecutando con las pantallas "están sujetas a tramitación ambiental simplificada y ADIF no lo ha realizado previo a la aprobación del proyecto", ha apuntado el concejal de Urbanismo.

El último de los fundamentos jurídicos es que no se ha tenido en cuenta la inundabilidad de la zona ya que la obra que prevé realizar ADIF "será en una pequeña parte de la ciudad, que también es una zona inundable, cerca del arroyo de Víllalobón y no se ha tenido en cuenta esta circunstancia ni cuenta con la autorización de la CHD.

Una vez recibido el requerimiento, ADIF tiene un plazo de un mes y, según Bilbao, caben tres posibilidades que pasan por aceptar la petición del Consistorio de Palencia y declarar nulo el proyecto, que ADIF no admita las peticiones del Ayuntamiento o que el ente ferroviario no conteste.

En este caso, Álvaro Bilbao ya ha anunciado que el Ayuntamiento iría a un contencioso-administrativo.

Por su parte, la alcaldesa ha felicitado el trabajo y las horas dedicadas por el concejal y el servicio de Urbanismo y ha asegurado que si el Ayuntamiento de la capital palentina está "metido en este lío" fue por "la pasividad absoluta" del anterior equipo de Gobierno municipal "ante las continuas comunicaciones de ADIF independientemente de que estuvieran mal hechas".

"Metieron esos documentos y esos requerimientos o esas comunicaciones en los cajones, jugando con todo lo que tiene que ver un proyecto vital para la ciudad de Palencia, como es tanto el soterramiento del ferrocarril como, en este caso, un proyecto de instalación de unas pantallas que tienen un impacto visual absolutamente degradante para los vecinos", ha aseverado Mirian Andrés.

Asimismo, la alcaldesa ha aseverado que "nadie puede hablar de una inacción" del ayuntamiento porque, como ha enfatizado, no "ha hecho otra cosa" que enfrentarse a lo que considera "una vulneración de los intereses generales de la ciudad de Palencia".

Igualmente, la alcaldesa ha agradecido el respaldo de los 25 concejales que forman la Corporación Municipal, "que está secundando todas las actuaciones" que está llevando a cabo el equipo de Gobierno en esta materia.