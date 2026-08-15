Rescatada una montañera que se ha caído mientras hacía la Ruta de los Calderones (León)

Un momento del rescate. - JCYL

LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido a primera hora de la tarde el rescate de una montañera, de unos 55 años, que ha resultado herida tras sufrir una caída en la Ruta de los Calderones, en Carrocera (León).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 15.27, cuando el helicóptero de rescate de la Junta se encontraba en vuelo de regreso a la base tras finalizar el rescate en La Pola de Gordón.

El alertante, en esta ocasión, solicitaba asistencia para una mujer que había sufrido una caída y se había quedado inconsciente durante unos minutos. La víctima se encontraba acompañada por otros cinco adultos.

El gestor del 1-1-2 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias - Sacyl, parar realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente, localizar la posición exacta del grupo y activar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, uno de ellos enfermera rescatadora, que, al estar en vuelo, procedió a establecer nuevo rumbo hacia Carrocera.

Además, el 1-1-2 avisó del incidente a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León. Al llegar, el quipo de rescate accedió a la zona en grúas. Tras ser valorada en el lugar y atendida, la víctima fue izada hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación encamillada y acompañada por la enfermera rescatadora. Acto seguido, se procedió a realizar la salida del rescatador también en grúa.

Ya desde allí, volaron hasta el punto de traspaso pactado con Sacyl en la explanada anexa al Centro de Salud de la localidad de La Magdalena, donde esperaba una ambulancia soporte vital básico (SVB) y personal médico del punto de atención Continuada (PAC) de La Magdalena. Finalmente, la herida, fue traslada al Complejo Asistencial de León.