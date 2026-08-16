Rescatada una senderista indispuesta en la ruta Laguna de Lomba en Velilla del Río Carrión (Palencia) - JCYL

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha dirigido este domingo el rescate de una senderista que se ha sentido indispuesta mientras realizaba la ruta Laguna de Lomba en Velilla el Río Carrión (Palencia).

La operación ha comenzado tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León a las 13.51 horas que explicaba que una mujer de unos 60 años se encontraba indispuesta y no podía continuar el camino por sus propios medios, si bien estaba acompañada por otro adulto.

El gestor del 1-1-2 se ha comunicado con Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha hecho una primera valoración y ha indicado al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente para concretar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Al mismo tiempo, el 1-1-2 ha avisado del incidente a la Guardia Civil de Palencia y a los Bomberos de Diputación de Palencia.

Una vez en la zona, el helicóptero de rescate ha accedido con los rescatadores y en estacionario hasta la ubicación de la víctima. Así, la enfermera ha prestado una primera asistencia y se ha evacuado del lugar a la paciente y su acompañante.

El helicóptero de rescate se ha dirigido entonces al helipuerto de Guardo, lugar donde se ha pactado con Sacyl el traspaso del paciente. Allí, un helicóptero medicalizado (HEMS) ha recogido a la mujer y la ha trasladado al Complejo Asistencia de León.