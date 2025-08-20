Rescatada una voluntaria en los incendios tras desmayarse en el monte Catoute (León)

LEÓN, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado a una mujer que participaba de forma voluntaria en los operativos contra incendios que se encontraba indispuesta en el monte Catoute, en la provincia de León, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El rescate se ha llevado a cabo tras recibirse una llamada en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 16.00 horas en la que se informaba de que una mujer de 32 años que participaba de forma voluntaria en los incendios se había desmayado y requería asistencia sanitaria. En esos momentos se encontra en el Monte Catoute, en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 ha realizado inmediatamente una multiconferencia con Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicaba al alertante lo que debía hacer hasta que llegaran los servicios de emergencia, y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente localizando la ubicación exacta de la víctima y movilizando el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 1-1-2 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil, a Medio Ambiente y a los bomberos de Ponferrada.

Al llegar, el helicóptero de rescate se ha quedado en estacionario para que pudieran descender los rescatadores. Tras ser estabilizada en el lugar, se ha izado a la víctima hasta el helicóptero mediante grúa doble con triángulo de evacuación acompañada por la rescatadora enfermera.

A continuación, se la ha trasladado hasta el helipuerto del Hospital de El Bierzo, el punto de traspaso pactado entre el técnico del Centro Coordinador de Emergencias y Emergencias Sanitarias -Sacyl-, donde esperaba el personal sanitario.