Rescatados dos pescadores que quedaron atrapados en el río en Toreno (León) al abrirse el embalse de Hondinas

LEÓN 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos pescadores han tenido que ser rescatados por efectivos de los Bomberos al quedar atrapados en el río Sil, en Matarrosa, en el municipio leonés de Toreno, al abrirse el embalse de Hondinas, según han informado fuentes del servicio de emergencias 1-1-2.

A las 20:19 horas de este jueves se recibió aviso de dos pescadores que se encontraban en el río Sil en Matarrosa, en el municipio leonés de Toreno, quienes informaron que mientras estaban en el río se abrió el embalse de Hondinas y que no podían salir del agua porque había mucha corriente, y estaba en el río, en una zona alta.

Desde el Centro de Emergencias se avisó a la Guardia Civil Cos León y a los Bomberos de Ponferrada, que auxiliaron a ambos pescadores, quienes no precisaron asistencia sanitaria.